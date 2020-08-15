Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu
15.08.2020 - 09:25 | | BALIKESİR (AA) -

Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Ümit Arslan seçildi.

Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu
ABONE OL

Alpaslan Türkeş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Kadir Dağlı, kulübün eski asbaşkanlarından Ümit Arslan ile İbrahim Kaya aday oldu.

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan'ın mevcut yönetimin ibra edilmesiyle ilgili yaptığı oylamada, bir süre gerginlik yaşandı. Daha sonra yapılan oylamada Kadir Dağlı yönetimi hem mali hem de denetleme konusunda ibra edilmedi.

Balıkesirsporun yeni başkanı Ümit Arslan oldu

Oy verme işlemi öncesi adaylardan İbrahim Kaya, seçimden çekildiğini duyurdu.

Daha sonra yapılan seçimde, 329 oy alan kulübün eski asbaşkanlarından Ümit Arslan başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Kadir Dağlı'nın 150 oy aldığı seçimde 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Arslan, yaptığı konuşmada, şeffaf bir yönetim tarzı uygulayacaklarını söyledi.

En kısa zamanda transfer tahtasını açtıracaklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Balıkesirspor'a sabit ve kalıcı gelirler oluşturmak için çalışma yapacağız. Taşıma su ile değirmenin ne kadar zor döndüğünü bu salondaki herkes biliyor. Günü kurtarmak yerine kısa vadede ekonomik sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede ise kalıcı çözümler üretmek için yönetim kurulu olarak projelerimiz hazırdır. Balıkesirspor'u bundan sonra siyaset üstü bir yönetim temsil edecektir. Kulüp kasasına giren her bir kuruşu Balıkesirspor'a gönül vermiş herkes internet sitemizden takip edebilecektir. Hedeflerimiz ilk yıl sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmak, sonra kurumsallaşma ve Türk futbolunun temel sorunu olan altyapı tesislerini oluşturmaktır."

Balıkesirspor'un Ümit Arslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"İlhan Eker, Metin Özpınar, Murat Ustalı, Ahmet Sakbaş, Ferit Gündoğdu, Rıza Tekin, Erol Çetin, Kazım Çaylan, Mehmet Demiraslan, Cem Özışıklıoğlu, Aytuğ Yormaz, Burak Ceylan, Harun Özkan, İbrahim Teke, Sinan Eren, Ümmet Şengül, İbrahim Akdeniz, Hüseyin Atikler, Sadettin Akbaba, Cihan Çakır."

 

Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu
    Balıkesirspor'un yeni başkanı Ümit Arslan oldu
  2. Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri! Tam 10 gol...
    Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri! Tam 10 gol...
  3. Manchester City - Lyon maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Manchester City - Lyon maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Süper Lig'de 22. takım Kovid-19!
    Süper Lig'de 22. takım Kovid-19!
  5. Fenerium coştu! İlk üç günde 32 binden fazla satış...
    Fenerium coştu! İlk üç günde 32 binden fazla satış...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri hazır

Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri hazır

Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Fatih Öztürk ile anlaşıldı!

Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Fatih Öztürk ile anlaşıldı!

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui geliyor!

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui geliyor!

Fenerbahçe transfer haberleri | Sosa'nın eşi İstanbul dedi!

Fenerbahçe transfer haberleri | Sosa'nın eşi İstanbul dedi!

Sıradaki Haber