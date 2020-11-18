Bandırmaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının, 4 futbolcu ve 2 personel olmak üzere 6'ya yükseldiği kaydedildi.