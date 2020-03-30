Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barça'dan dev seferberlik: %70 maaş indirimi!
30.03.2020 - 14:39 |

Barça'dan dev seferberlik: %70 maaş indirimi!

Corona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntıda olan Barcelona'da Lionel Messi ve arkadaşları fedakarlık yaptı. Yüzde 70'lik maaş kesintisinin kabul edildiğini Arjantinli kaptan açıkladı.

Barça'dan dev seferberlik: %70 maaş indirimi!

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İspanya'yı yakından vuran corona virüs salgını nedeniyle Barcelona'da adeta yoğun bir seferberlik başladı.

Ekonomik anlamda ciddi bir krizin içinde olan Barça'da futbol takımı maaşlarında yüzde 70'lik kesinti oranı tartışılıyordu.Kulüpte; basketbol, hentbol, futsal gibi tüm branşlar kesintiyi kabul ederken futbol takımında sessizlik vardı.

Son olarak takımın kaptanı Lionel Messi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak; içinde geçinilen zor zamanlarda kulübe destek olacaklarını duyurdu. Birkaç günlük sessizliği ve gecikmenin olduğunu aktaran Messi, takım arkadaşlarıyla görüştüğü ve yüzde 70'lik maaş kesintisine 'evet' dediklerini söyledi.

Barçadan dev seferberlik: %70 maaş indirimi

Marsilya'lı futbolculardan karantina paylaşımları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Benzema, Giroud ile kıyaslanmasına sinirlendi!

Benzema, Giroud ile kıyaslanmasına sinirlendi!

Fenerbahçe'den 'vefa kampanyası'na destek

Fenerbahçe'den 'vefa kampanyası'na destek

Göztepe Beto'yu bırakmayacak

Göztepe Beto'yu bırakmayacak

Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Sıradaki Haber