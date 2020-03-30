Barça'dan dev seferberlik: %70 maaş indirimi!

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İspanya'yı yakından vuran corona virüs salgını nedeniyle Barcelona'da adeta yoğun bir seferberlik başladı.

Ekonomik anlamda ciddi bir krizin içinde olan Barça'da futbol takımı maaşlarında yüzde 70'lik kesinti oranı tartışılıyordu.Kulüpte; basketbol, hentbol, futsal gibi tüm branşlar kesintiyi kabul ederken futbol takımında sessizlik vardı.

Son olarak takımın kaptanı Lionel Messi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak; içinde geçinilen zor zamanlarda kulübe destek olacaklarını duyurdu. Birkaç günlük sessizliği ve gecikmenin olduğunu aktaran Messi, takım arkadaşlarıyla görüştüğü ve yüzde 70'lik maaş kesintisine 'evet' dediklerini söyledi.