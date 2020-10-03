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03.10.2020 - 13:58 | | AA

Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı

Barcelona Basketbol Takımı, iki kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Barcelona Başantrenörü Jasikevicius koronavirüse yakalandı
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İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile antrenör Darius Maskoliunas'ın koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Kulüp, Jasikevicius ve Maskoliunas'ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları bilgisini paylaştı.

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