Barcelona-Bayern Münih: 2-8

Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Portekiz'in Lizbon kentinde oynanan kritik müsabakayı Bayern Münih 8-2 kazandı.

Bayern Münih'in gollerini 4. ve 31. dakikalarda Thomas Müller 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry , 64. dakikada Kimmich, 82. ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski ve 87. dakikada Coutinho attı.

Barcelona'nın gollerini 7. dakikada kendi kalesine David Alaba, 57. dakikada Luis Suarez kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih adını yarı finale yazdırdı. Münih, Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK 11'LER



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.



Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finallerinde Attığı Goller