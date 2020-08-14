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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Barcelona-Bayern Münih: 2-8
14.08.2020 - 20:07 |

Barcelona-Bayern Münih: 2-8

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde erken final olarak adlandırılan maçta Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar ağırlığını koyan Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti. Bu sonuçla Bayern Münih adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona-Bayern Münih: 2-8
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Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Portekiz'in Lizbon kentinde oynanan kritik müsabakayı Bayern Münih 8-2 kazandı.

Bayern Münih'in gollerini  4. ve 31. dakikalarda Thomas Müller 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry , 64. dakikada Kimmich, 82. ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski ve 87. dakikada Coutinho attı.

Barcelona'nın gollerini 7. dakikada kendi kalesine David Alaba, 57. dakikada Luis Suarez kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih adını yarı finale yazdırdı. Münih, Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Barcelona-Bayern Münih: 2-8

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

 

Barcelona-Bayern Münih: 2-8

 

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