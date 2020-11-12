MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Barcelona - Fenerbahçe Beko: 97-55
12.11.2020 - 19:42 | | AA

Barcelona - Fenerbahçe Beko: 97-55

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 97-55 kaybetti.

Barcelona - Fenerbahçe Beko: 97-55
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi. 

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti. 

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı. 

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

 

Barcelona - Fenerbahçe Beko: 97-55

A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçeli yıldız kadrodan çıkarıldı!
    Fenerbahçeli yıldız kadrodan çıkarıldı!
  2. TKBL Federasyon Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!
    TKBL Federasyon Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!
  3. İşte ATP Sezon Sonu Finalleri'den gruplar!
    İşte ATP Sezon Sonu Finalleri'den gruplar!
  4. Bayburt Ozel Idarespor'da 18 futbolcu pozitif!
    Bayburt Ozel Idarespor'da 18 futbolcu pozitif!
  5. Aboubakar, Mozambik'i dağıttı!
    Aboubakar, Mozambik'i dağıttı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir, Beşiktaş hazırlığı!

Medipol Başakşehir, Beşiktaş hazırlığı!

Khimik - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Khimik - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Türkiye Futsal Milli Takımı, elit tura yükselemedi

Türkiye Futsal Milli Takımı, elit tura yükselemedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet