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18.04.2020 - 12:21 |

Barcelona’da 3 futbolcu dışında herkes satılık

İspanya’nın dünyaca ünlü kulüplerinden Barcelona’da koronavirüsü nedeniyle yaşanan krizden ötürü Lionel Messi, Frankie de Jong ve Marc-Andre ter Stegen dışında diğer futbolcuların satılık olduğu öne sürüldü.

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İspanyol gazetesi ESPN’nin kulüp içinde birçok kaynağa dayanarak verdiği habere göre, Barcelona’nın kadrosunda büyük değişikliğe giderek bu yılki transfer döneminde bir dizi futbolcuyu satacağı ya da potansiyel transferlerde takas olarak kullanacağı belirtildi.

Luis Suarez, Ousmane Dembele ve Antonie Griezmann gibi yıldızların gideceğine vurgu yapılan haberde, korona pandeminin kapattığı futbol dünyasında Barcelona kulübününde ekonomik baskı altında olduğu ima edildi. Barcelona başkanı Josep Maria Bartemeu’nun, “koronavirüsü salgını nedeniyle transfer piyasasında büyük paralar olmayacağı, bunun yerine daha fazla futbolcu takası yapılacağı“ sözlerine işaret edildi.

La Liga’da lider durumunda bulunan Barcelona’nın, PSG’li Neymar ile İnter’li Lautaro Martinez’i kadrosuna katmak istediği, Braga’lı forvet Francisco Trincao ile Las Palmas’lı orta saha oyuncusu Pedri’yi daha şimdiden transfer ettiği kaydedildi.

Barcelona’da 3 futbolcu dışında herkes satılık

Barcelona’da 3 futbolcu dışında herkes satılık

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