Barcelona'da ekonomik sıkıntı!

Corona virüs yakınları Avrupa'nın dev kulüplerini zora sokuyor. Buna göre virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Barcelona'nın maaş konusunda sıkıntılar çektiği bildirildi.

AS Gazetesi'nde yer alan haberde Barça'nın yönetim kurulu futbolculardan bazı fedakarlıklar yapmasını isteyecek.

Özellikle Messi, Pique ve Luis Suarez gibi hem tecrübeli hem de yüksek maaşı olan futbolculardan maaşlarında düşüşe gitmeleri teklif edilecek. Şu anda zararının 160 milyon euroyu aşması beklenen Katalan devinin 2 aylık bu sıkıntılı süreci atlatmaya çalıştığı dile getirildi.

Bununla beraber şu anda karantina nedeniyle sportif faaliyetlerini durduran Barça, basketbol takımından da maaşlarda fedakarlık bekleyecek.