Barcelona'dan Lautaro Martinez bombası! 111 milyon euroya transfer bitiyor

Barcelona, Uruguaylı dünyaca ünlü forvet Luis Suarez'in yerine Inter forması ile büyük çıkış yakalayan Lautaro Martinez'i kadrosuna katıyor. ESPN'in haberine göre, Katalan ekibi, Martinez'in 111 milyon euroluk çıkış maddesini kullanacak.

Sakatlıklarla boğuşan Luis Suarez'in yerini uzun yıllar doldurması beklenen Arjantinli yıldızın Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Barcelona dışında Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez için dünya devleri sıraya girdi. Real Madrid, Manchester City ve Manchester United, 22'lik yıldızı kadrosuna katmak adına çalışmalara başladı.

Lautaro Martinez'in hangi takımı seçeceği henüz belli değilken Barcelona'nın bu transferde avantajlı olduğu kaydedildi.

Arjantinli golcü oyuncu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 16 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.