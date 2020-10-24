Başakşehir-Antalyaspor: 5-1

Son şampiyon Medipol Başakşehir Süper Lig'e ısınmaya başladı. Lacivert-turunculu ekip konuk ettiği Antalyaspor'a fark attı, çıkışa geçti: 5-1.

Medipol Başakşehir'i farka götüren golleri 11 (p) ve 23'te Edin Visca, 27'de İrfan Can Kahveci, 35'te Crivelli ve 83'te Giuliano kaydetti.

Eski Fenerbahçe Giuliano böylece ilk maçında golle tanıştı. Konuk takımın tek 14'te Podolski'den geldi. Antalyaspor'da 42'de Amilton kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltirken, kırmızı-beyazlı takım 8 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, Mehmet Topal'ı da yedekler arasında tuttu. Bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli ve Okechukwu Azubuike de kadroda yer almadı.

Rafael sağ beke geçti

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Rafael, Caiçara'nın yokluğunda sağ beke geçti.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmalarda orta sahada görev almıştı.

Mahmut Tekdemir 3 maç sonra ilk 11'e döndü

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanlarından Mahmut Tekdemir, üç maç sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu ligin ilk 3 maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mahmut, daha sonra ligde Göztepe, Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde forma şansı beklemişti.

Azerbaycan'a destek mesajı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.

Tribündeki pankartta, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "İki devlet tek millet" ifadeleri yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, altıpas önüne gelen topa Epureanu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Aynı dakikada Antalyaspor etkili bir atak geliştirdi. Orgill, iki kişiyi geçip ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Mert'ten seken topu, savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir, Rafael'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 11. dakikada penaltı atışı kullanan Visca, topu ve kaleci Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve fileleri havalandırdı: 1-0.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mert, son çizgiye inip ceza sahasına ortasını yaptı. Podolski topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı kornerde Martin Skrtel ve Ersan Adem Gülüm arasında yaşanan pozisyonda hakem Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda top kaleci Boffin'den döndü. Boşta kalan topa Visca bir kez daha vurdu ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Visca, sağ kanattan kazanılan kornerde topu ceza sahası dışında bekleyen İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan gelişine çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

35. dakikada Medipol Başakşehir 4. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, savunmanın arkasına hareketlenen Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncu, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1.

38. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Visca, ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan, sağ çaprazdan ayak içiyle plase vuruşunu yaptı, top ters direk dibinden auta gitti.

41. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Amilton, Rafael'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Ali Palabıyık önce Amilton'a sarı kart gösterdi, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında Palabıyık, sarı kartı iptal etti ve Amilton'a kırmızı kartını gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.

60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.

Stat: Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Djilobodji, Kana Bıyık, Sousa (Dk. 46 Vetrih), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 65 Kozulj), Güray Vural (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Maxim, Kenan Özer (Dk. 65 Muhammet Demir), Dicko

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Jetkovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 64 Shengelia), Miya (Dk. 79 Ckalleshi), Kravets

Gol: Dk. 75 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Guilherme, Dk. 36 Milosevic, Dk. 42 Miya, 90 3 Ahmet Çalık, 90 4 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Dicko, Dk. 34 Güray Vural, Dk. 53 Vetrih (Gaziantep FK)

Başakşehir'in Avrupa İlkleri