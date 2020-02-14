Başakşehir-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Liderlik yarışında kritik sınav!

Başakşehir-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 22. haftanın perdesi bu akşam kritik bir müsabaka ile açılıyor. Liderlik yarışını sürdüren iki takımın mücadelesinden çıkacak olan sonuç şamiyonluk mücadelesi veren diğer takımları da yakından ilgilendiriyor. Son üç haftada sadece 4 puan toplayabilen Başakşehir, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında mağlup olurken sahasında Gençlerbirliğini 3-1'lik skorla geçti. 21. haftada ise Sivasspor deplasmanında 1-1'lik skorla sahadan 1 puanla ayrıldı

Teknik Direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturmasının ardından Süper Lig'de son iki haftada altı puan toplayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşısında altı puan aldı ve yeniden zirve yarışına katıldı. Peki Başakşehir-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Abdülkadir Ülgen düdük çalacak. Başakşehir-Beşiktaş maçı beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

Sergen Yalçın'dan Lens sürprizi!

Milliyet Gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir sınavında Lens'i sağ bekte oynatabileceğini yazdı.

İşte Serdar Sarıdağ'ın haberi:

"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın göreve gelir gelmez ikide iki yaptı. Ayağının tozuyla; camianın havasını tazeleyen, oyuncularının bazı davranışlarını değiştiren ve en önemlisi takımın kazanma arzusunu üst seviyeye yaklaştıran Sergen Hoca, bugün en kritik maçlarından birine çıkacak.

Medipol Başakşehir ile sadece Beşiktaş’ın değil, ligin de kaderini önemli ölçüde ilgilendiren bir sınava çıkacak olan siyah-beyazlı teknik adam sahaya çok farklı bir kadro sürebilir. Kart cezalısı olduğu için, “Acaba Gökhan Gönül’ün yerine kim oynayacak” sorusunu kendisine de soran Sergen Yalçın üç farklı çözüm yolu buldu. Gönül’ün alternatifi olan Douglas’ın maç eksikliğini göz önünde bulunduran Sergen Hoca, Necip seçeneğine döndü.

Fakat, futbolculuğu döneminde beklenmedik paslar atarak herkesi şaşkına çeviren Sergen Yalçın, antrenmanlarda yine sürpriz bir pas atmış. Hoca bu pası Jeremain Lens’e göndermiş. Taktik çalışmalarda Hollandalı oyuncuyu sağ bekte deneyen Sergen Yalçın, Lens’i bugün ilk 11’de oynatırsa hiç şaşırmam."