Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!
24.03.2020 - 18:30 |

Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

Başakşehir yaptığı resmi açıklamayla Başkan Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testinin negatif çıktığını fakat 2. test sonuçları kesinleşene kadar hastanede kalacağını açıkladı.

Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gümüşdağ'ın bu sabah sağlık kondisyonunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle test yaptırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."

Başakşehirden Göksel Gümüşdağ açıklaması

Egzersizini evde yap hareketsiz kalma!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama!

Son dakika | Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama!

Corona virüs testinin ardından Sergen Yalçın'dan savaşçı paylaşımı!

Corona virüs testinin ardından Sergen Yalçın'dan savaşçı paylaşımı!

Taha Akgül: 2020 Olimpiyatları zamanında yapılsaydı yetişemeyecektim

Taha Akgül: 2020 Olimpiyatları zamanında yapılsaydı yetişemeyecektim

Fatih Terim'e hakaret eden kişi AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldı

Fatih Terim'e hakaret eden kişi AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldı

Sıradaki Haber