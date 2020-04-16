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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Başkan Ferrero: Aşı için gönüllü kobay olurum
16.04.2020 - 14:01 | | İSTANBUL (İHA)

Başkan Ferrero: Aşı için gönüllü kobay olurum

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

Başkan Ferrero: Aşı için gönüllü kobay olurum

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Ferrero: Aşı için gönüllü kobay olurum

 

 

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