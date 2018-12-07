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07.12.2018 - 12:10 | | AA

Başkan Kartal: Hak etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, hak etmedikleri bir konumda olduklarını, sarı-kırmızılı takımla oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkan Kartal: Hak etmiyoruz
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Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde bir türlü çıkış yakalayamadıklarını ve beklentilerin çok uzağında kaldıklarını vurguladı.

Oyun olarak çok fazla eksiklerinin olmadığına değinen Kartal, "Maalesef küçük ayrıntılar kaybettiğimiz maçlarda etkili oldu. Özellikle Başakşehir maçında verilmeyen penaltı, Sivasspor maçında ise yediğimiz golde rakibimizin hem faulü hem de topa elle mücadelesi vardı. Ankaragücü maçında ise kazandığımız penaltıyı gole çeviremeyince sahadan beraberlikle ayrıldık. Ufak ayrıntılar sonucu etkiliyor. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. Artık iyi oyunu sonuca yansıtmak zorundayız." diye konuştu.

Başkan Kartal, İstanbul'da önemli bir rakibe karşı oynayacaklarının altını çizerek, "Galatasaray maçının zorluk derecesini biliyoruz ama bir an önce kendimize gelmeliyiz. Toparlanıp ilk yarıda kalan üç maçta iyi puanlar toplayıp devreye moralli girmek istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlara karşı ufak ayrıntılar ve bireysel hatalar sonucu belirliyor. İnşallah Galatasaray karşısında bireysel hatalardan uzak bir doksan dakika çıkarırız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sakat ve cezalı oyuncularını aramayacağını anlatan Hasan Kartal, "Galatasaray gibi takımların kadro derinliği çok fazla. Çok kaliteli bir kadroya karşı oynayacağız. Galatasaray'da eksik oyuncu olmaz. Galatasaray'daki oyuncuların yokluğu bize bir avantaj sağlamaz. Bu bilinçle maça hazırlandık." değerlendirmesini yaptı.

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