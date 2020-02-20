Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarına Özbek Turizm'den cevap!

SKORER ÖZEL

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Özbek Turizm'den açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek’in Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne sağladığı kasa kolaylığı çerçevesinde şirketimiz dernekten alacaklı durumundadır. Bu alacak Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Mart 2018 ve Mart 2019 Olağan Genel Kurulları’nda yayınlanan dernek finansal raporlarında da açıkça belirtilmiştir. Bu alacak ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü geri ödeme

planı kendileri tarafından, borçların yeniden yapılandırılması kapsamında önce Bankalar Birliği’nin onayına sunulmuştur. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu sunduğu bu ödeme planı kapsamında alacağın bir kısmının derneğin sahip olduğu Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. B tipi hisse senetlerinin satışından elde edilecek gelirlerle ödenmesini, geri kalanının da 3 yıl vadeye yayılmasını teklif edilmiştir. Bankalar Birliği’nin verdiği onay sonrası

şirketimize sunulan ve 2022 yılına kadar uzanan bu ödeme planı tarafımızca aynen kabul edilmiştir.

İmzalanan protokol çerçevesinde satılan hisselerden elde edilen gelir önce derneğin banka hesabına girmekte ve oradan bahsi geçen borç tutarından düşülmek üzere şirketimizin banka hesabına ödenmektedir. Ocak ayı başından bugüne kadar satılan hisselerin 16.800.000’inden (toplam hisse adedinin %3.1’i) elde edilen gelir şirketimize olan borçtan mahsup edilmek üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından banka hesabımıza ödenmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarında şirketimiz ya da Sayın Dursun Aydın Özbek adına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hissesi bulunmamaktadır. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na hisse satışları ile ilgili yapılan duyurularda da açıkça belirtildiği gibi, satılan hisseler MKK’da Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne kayıtlıdır ve yasa gereği bu hisselerin satışı dahil olmak üzere her türlü tasarruf Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne aittir.

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