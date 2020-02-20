SON DAKİKA | Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

Biz UEFA'da olan görüşmelerimizde de Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını ve cumhuriyetle birlikte büyüdüğünü, tüm spor faaliyetlerinde bulunduğunu anlattık.

Devlet şu ya da bu kulübe destekte bulunmuyor. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Bizim sosyal sorumluluklarımız var. Bir efor sarf ediyoruz. Aynı zamanda toplumun çimentosuyuz.

Sadece Galatasaray FK veya Fenerbahçe FK değiliz. Yalnızca bizde 1700 sporcu var. Her dalda sporcumuz var.

Ali Koç'a cevap

7 dakikalık bir video yayınladı Fenerbahçe. Teliften nasıl aldılar bilmiyorum. Ben 2 saati dinlediğimde aklımda sadece şu kaldı. Pazar derbi var, ne yapar eder o hakemi etkilerim. Mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak öne çıkarım. Ortamı etkileyerek bu maçı nasıl alırım şeklinde bir algı hissettim. Benim aldığım bütün konu bu. Ben bir hakemin bilinçli hata yapmasını istemem.

Hakemlerden cesaret istiyorum. Hakem camiasını zan altında bırakarak ne kazanabilirsiniz? Bu açıklamayı 17 kulüp imzalamadı!. Diğerlerinin günahını aldılar.

Ali Koç'un açıklamalarının tek amacı derbi hakemini etkilemek içindir! Bir maçı kazanırsınız ama bir geleceği yok edersiniz. Bu tarz bir galibiyet benden uzak olsun. İnsanın olduğu yerde hata da işin bir parçasıdır.

Artık yıpranmış isimlerle yürümeyelim dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın. Gördüklerini çalsın, adil olsun. Fırsat kovalamasın. Collina'lar hayal mi hayal ama Türk hakemliği bunlara ulaşabilir. Takım tutabilirsin ama gördüğünü çal.

"2 yıldır karşılanmıyorum"

2 yıldır oraya gidiyorum karşılandığımı hatırlamıyorum ama bir olumsuzluk olmadı. Biz camiaya laf etmedik. Bize herhangi bir takım veya kişi saldırıda bulunursa ona yanıt veririz. Diğer yanağımızı çevirmiyoruz. Ben gelen her takım taraftarına hata yapmadık. Ne yüksek ses açtık ne de tuvaletleri kapattık.

"Taraftarım nasıl karşılanır asıl önemli olan o"

Benim taraftarım nasıl karşılanır asıl o önemli olan. Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma sıkıntısı yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gidince maksimuma veriliyor. İnsanlar pamuklarla maça gidiyor. Biz yapmıyoruz. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan savaşına gitmiyoruz. Fark da atabiliriz, fark da yiyebiliriz. Bu toplumsal bir olay. Gerginliğe, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım. Rakip takım bizim arkadaşımız.

"Bu seri kırılacak"

20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde, ama başka birinin döneminde. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur. Diagne konusuyla alakalı Brugge'le gerilimimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik.

"Brugge ile mali sorunları hallettik"

Diagne konusuyla alakalı Brugge'le gerilimimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik.

"Davete katılacaklara söylenir"

Bir davet bildiğim kadarıyla davete katılacaklara söylenir. Alternatif tarihler ve saatler vermek zorundasınız, saatim ve günüm uygunsa giderim diğer başkanlar da uygunsa. Bana intikal eden bir şey yok. Valimizden telefon geldi, dört büyük kulübün başkanı ve TFF başkanının olacağı bir toplantı düzenlenecek Valilik binasında. Benim yüzüm eskiyecek televizyona çıka çıka, benim televizyona çıkma gayem yok. Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek daha önemli. Biz şu anda mali durumu dengelemek durumundayız. Yapılandırma sürecindeyiz ama Kadın Futbol Şubesi'ni zamanı geldiğinde açma planımız var.