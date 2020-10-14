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14.10.2020 - 22:00 | | İSTANBUL (AA) -

Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi, Kovid-19 kaynaklı hükmen mağlubiyeti kaldırıyor

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.

Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi, Kovid-19 kaynaklı hükmen mağlubiyeti kaldırıyor
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Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hükmen mağlubiyet kuralıyla ilgili geçen ay onaylanan yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda maç kadrosuna Kovid-19 nedeniyle en az 8 oyuncu bildiremeyen takımlar, önceden olduğu gibi 20-0 hükmen mağlup sayılmayacak.

Söz konusu karşılaşmalar ertelenerek ileri bir tarihte oynanmak üzere yeniden programlanacak. Kural değişikliği, şu ana kadar Kovid-19 yüzünden oynanamayan 6 müsabaka için de geçerli olacak.

THY Avrupa Ligi'nde Zenit ve ASVEL'in ikişer maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle yeterli oyuncu çıkaramamaları sonrası oynanamamıştı. Zenit'in iki karşılaşmada da hükmen mağlup edildiği duyurulurken ASVEL ile ilgili kararın açıklanması bekleniyordu.

ULEB Avrupa Kupası'nda ise iki maç, Kovid-19 vakaları sebebiyle iptal edilmişti. Cedevita Olimpija, tüm takımın Kovid-19 nedeniyle karantinada olmasından dolayı Frutti Extra Bursaspor'a karşı hükmen mağlup ilan edilmişti. Kovid-19 vakaları görülen JL Bourg'un Umana Reyer ile karşılaşacağı maçın da oynanmayacağı açıklanmıştı.

Yönetmeliğe getirilen düzenlemenin, iki organizasyonun yönetim kurullarının onayına sunulmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.

 

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