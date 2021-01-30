Batalla'ya duygulandıran sürpriz

Bursasporlu taraftarın Batalla ismini verdiği minik oğlu, Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ile buluştu. Renkli anların ortaya çıktığı sürprizde, Arjantinli yıldız da duygu anlar yaşadı.

Bursasporda 8 sezon boyunca forma giyen ve yeşil-beyazlıların Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı 2009/10 sezonundaki kadronun da önemli yapıtaşlarından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla, geçtiğimiz hafta Bursaya geldi. Kentte yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan ve adını Bursasporun efsaneleri arasına yazdıran Arjantinli yıldız, Otto Medyayı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk ile bir araya geldi.

Renkli anların yaşandığı ziyarette Batallaya sürpriz yapıldı. İkinci erkek çocuğuna Batalla Kerem Ege ismini veren Sebahattin Altun ve minik oğlu, Arjantinli yıldız ile buluştu. Minik Batallayı kucağına alarak seven Arjantinli, duygulu anlar yaşadı. Ziyaretin ardından Arjantinli yıldız Batalla, minik Batalla Kerem Ege ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Batallayı bir başka sevdiklerini dile getiren Sebahattin Altun, Gençliğimizin iyi bir futbolcusu, maestrosu. Bursada bir Batalla daha olmasını istedik, bu yüzden çocuğumuza Batalla ismini koyduk. Olumlu tepkiler de aldık, başta eşim negatif bakıyordu ama sonrasında gelen olumlu tepkiler sonrası onun da fikri değişti. Eşimin istediği ismi de koyduk. İlk büyük oğluma Batalla ismini vermek istiyordum fakat aile fertleri karşı çıkmıştı, ikinci oğluma nasip oldu dedi.