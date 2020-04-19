Batuhan Karadeniz itiraf etti! En büyük pişmanlığı...

Liglere verilen arada 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz açıklamalarda bulundu. Maçkolik'e konuşan Batuhan önemli itiraflarda bulundu.

"Raul ile tokalaştım sonra..."

"Raul ile tokalaştıktan sonra elimi dizime sürdüm, belki bize de bulaşır diye. İnsanlar yanlış anladı."

"En büyük pişmanlığım"

"Çok güzel goller atıyorum ama yayıncı kuruluş olmadığı için kimse izleyemiyor. Hayatımdaki en büyük yanlışı Türk milletine yaptım. A Milli Takım senelerce forvet aramayabilirdi. Bu benim hayatımdaki en büyük pişmanlığım."

"Akla bak, bomboş"

"Getafe'ye transfer olmak için İspanya'ya gittim. Başkan çok mutlu, ben çok mutluyum. Avukat aradı, 'Batuhan 3. takımda oynayamazsın, transfer iptal' dedi. Eskişehir'de 20 dakika oynadığımı ben bile unutmuşum. Sordum avukata ne yapacağım diye, 'otur evde' dedi. Menajerim geldi, ya 'PSV ya da Ajax'a gideceksin' dedi, kabul etmedim, Eskişehirspor'a gitmek istediğimi söyledim. Akla bak, bomboş. Kimi sevdiysem terk edildim."

Fernando Torres'in Transferinin Hikayesi