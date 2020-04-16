Batur AltÄ±parmak: SelÃ§uk Ä°nan hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul etti

Menajer Batur AltÄ±parmak, FutbolArenaTV canlÄ± yayÄ±na baÄŸlanarak futbolcularÄ±n maaÅŸ kesintisi konusuyla birlikte transfer iddialarÄ± hakkÄ±nda net aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

"CELTA VIGO'DAN MAAÅž Ä°NDÄ°RÄ°M TALEBÄ° GELDÄ°

"Celta Vigo'dan bize talep geldi. %16.6 maaÅŸ kesintisi. Bu kesintiyi yaparken, ÅŸunu Ã¶zellikle vurguluyorlar. Ligler oynanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu kesinti yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Ligler oynanmaya devam ederse kesintiden muaflar.Â Â

"LÄ°GLER OYNANMAZSA FUTBOLCULAR TABÄ° KÄ° FEDAKARLIK YAPACAK AMA...

"Ligler oynanmazsa ve TV gelirlerinde kÄ±sÄ±ntÄ± olursa tabi ki oyuncular fedakarlÄ±k yapacaktÄ±r. EÄŸer bu fedakarlÄ±k olmazsa daha bÃ¼yÃ¼k kaos olabilir.Â Devlet olarak EylÃ¼l 2018'den itibaren TÃ¼rkiye'deki dÃ¶viz sÃ¶zleÅŸmeleri iptal oldu ve TL'ye dÃ¶ndÃ¼. Rakam kurda sabitlendi. TÃ¼rk oyuncular fedakarlÄ±k yapÄ±yor. YabancÄ± oyuncularda bunu yapamÄ±yorsunuz. EÅŸit olarak herkese adil bir ÅŸekilde bu zarar bÃ¶lÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼meli. Burada yabancÄ± ayrÄ±mÄ± yapmÄ±yorum. Adaletten bahsediyorum. EÅŸitlik olmalÄ±. Menajer olarak biz zaten bu konuda gecikmeli alÄ±yoruz. 2017, 2018'den beri alacaÄŸÄ±m olduÄŸu kulÃ¼pler var. Biz zaten bu konularda gerekli fedakarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyoruz.Â

"ADÄ°L OLMALI"

Åžubat'a kadar olan Ã¶demeler Temmuz, AÄŸustos'a kadar Ã¶denebilir. Ligler oynansa dahi futbolculara bir dahaki sene alacak taksitleri eklenerek Ã¶denebilir. FormÃ¼l bulunabilir. Yeter ki, kulÃ¼pler yayÄ±n haklarÄ±nÄ± alsÄ±n. Oyuncular elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Adil bir ÅŸekilde olduÄŸu takdirde hepsi yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Bu fÄ±rsattan yararlanÄ±p da Ã§ocuklarÄ± gereÄŸinden fazla maÄŸdur etmemek lazÄ±m.Â

"CANER Ä°Ã‡Ä°N Ã–NCE BEÅžÄ°KTAÅž'LA GÃ–RÃœÅžECEÄžÄ°Z. Ä°RFAN CAN'I AVRUPA'YA GÃ–TÃœRME PLANIMIZ VAR"

Caner'le ilgili geliÅŸme yok. SÃ¶zleÅŸmesi bittiÄŸi iÃ§in bu tÃ¼r iddialar normal. Biz Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'la konuÅŸup adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± atmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Her zaman yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi. Ä°rfan Can'Ä± Avrupa'ya gÃ¶tÃ¼rmek istiyoruz. Ä°lk Ã¶nce BaÅŸakÅŸehir'le gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ±m atacaÄŸÄ±z. Ä°rfan'da Nisan - MayÄ±s gibi teklifler olunca. Avrupa'daki kulÃ¼pler de Ã¶nlerini gÃ¶rmek istiyor.

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SELÃ‡UK Ä°NAN & GALATASARAY SÃ–ZLEÅžMESÄ°

SelÃ§uk Ä°nan'Ä±n da menajerliÄŸini yapan Batur AltÄ±parmak, "SelÃ§uk Ä°nan 2011'de sÃ¶zleÅŸmeyi yaparken dahi Ã§ok fazla para pazarlÄ±ÄŸÄ± yapmadÄ±. AnlaÅŸma 20 dakika sonlandÄ±. 3. sene sonunda Ãœnal Aysal Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Bu takÄ±mÄ±n Ã§ok Ã¶nemli oyuncusu olduÄŸunu, fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kaptan olarak bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. 3 sene daha uzattÄ±. GeÃ§en sene bitti. Yine Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ geldi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. SelÃ§uk da hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul etti. SelÃ§uk astronomik tekliflere raÄŸmen Galatasaray'Ä± seÃ§miÅŸ bir oyuncu dedi."