Bayern MÃ¼nih 250 bin avroyu baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern MÃ¼nih, koronavirÃ¼se karÅŸÄ± koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±ndan elde ettiÄŸi geliri yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyaya baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.Â

Bavyera ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼bÃ¼n 24 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±ndan 250 bin avro gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Bu rakamÄ±n, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan etkilenenlere yardÄ±m eden kuruluÅŸlara destek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyaya baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Bayern MÃ¼nih YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek iki futbolcuya teÅŸekkÃ¼r etti.

Bayern MÃ¼nih 2013 Åžampiyonlar Ligi Finalinde Dortmund'u Deviriyor