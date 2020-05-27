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27.05.2020 - 22:56 |

Bayern Münih 250 bin avroyu baÄŸÄ±ÅŸladÄ±!

Bayern MÃ¼nih, koronavirÃ¼se karÅŸÄ± koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±ndan elde ettiÄŸi geliri yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyaya baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.Â

Bayern Münih 250 bin avroyu baÄŸÄ±ÅŸladÄ±!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern MÃ¼nih, koronavirÃ¼se karÅŸÄ± koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±ndan elde ettiÄŸi geliri yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyaya baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.Â 

Bavyera ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼bÃ¼n 24 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±ndan 250 bin avro gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Bu rakamÄ±n, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan etkilenenlere yardÄ±m eden kuruluÅŸlara destek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyaya baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Bayern MÃ¼nih YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek iki futbolcuya teÅŸekkÃ¼r etti.

Bayern MÃ¼nih 250 bin avroyu baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

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