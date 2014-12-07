Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 1-0
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.
Bundesliga’da 14. haftanın maçında Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup etti. Lider Bayern Münih’in 3 puanı zorlanarak aldığı gecede Leverkusen’de milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.
İlk yarıda oyunda tam anlamıyla hakimiyet kuramayan ev sahibi, gol sesi çıkaramadı ve devre 0-0 sona erdi. 51. dakikada Ribery, serbest vuruştan oluşan karambolde ağları sarsmasını bildi: 1-0.
Tuğçe unutulmadı
Geçtiğimiz hafta iki genç kızı kurtarırken Sırbistan kökenli bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülen Türk Tuğçe Albayrak, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı öncesi unutulmadı.
Tuğçe Albayrak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, stadyumdan büyük bir alkış geldi. Ayrıca Bundesliga’daki diğer maçlarda da Tuğçe için saygı duruşu yapıldı.
DİĞER SONUÇLAR
M’Gladbach-Hertha Berlin: 3-2
Hannover-Wolfsburg: 1-3
Stuttgart-Schalke: 0-4
Köln-Augsburg: 1-2
Paderborn-Freiburg: 1-1