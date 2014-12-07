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07.12.2014 - 02:30 |

Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 1-0

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 1-0
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Bundesliga’da 14. haftanın maçında Bayern Münih, kendi sahasında Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup etti. Lider Bayern Münih’in 3 puanı zorlanarak aldığı gecede Leverkusen’de milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

İlk yarıda oyunda tam anlamıyla hakimiyet kuramayan ev sahibi, gol sesi çıkaramadı ve devre 0-0 sona erdi. 51. dakikada Ribery, serbest vuruştan oluşan karambolde ağları sarsmasını bildi: 1-0.

Tuğçe unutulmadı

Geçtiğimiz hafta iki genç kızı kurtarırken Sırbistan kökenli bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülen Türk Tuğçe Albayrak, Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçı öncesi unutulmadı.

Tuğçe Albayrak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, stadyumdan büyük bir alkış geldi. Ayrıca Bundesliga’daki diğer maçlarda da Tuğçe için saygı duruşu yapıldı.

DİĞER SONUÇLAR

M’Gladbach-Hertha Berlin: 3-2
Hannover-Wolfsburg: 1-3
Stuttgart-Schalke: 0-4
Köln-Augsburg: 1-2
Paderborn-Freiburg: 1-1

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