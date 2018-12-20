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20.12.2018 - 02:08 | | BERLİN (AA)

Bayern Münih - Leipzig: 1-0

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih sahasında Leipzig'i Franck Ribery'nin attığı golle 1-0 yendi.

Bayern Münih - Leipzig: 1-0
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. haftasında Leipzig'i Allianz Arena'da konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Bavyera ekibi, Leipzig'i Franck Ribery'nin 83. dakikada attığı golle mağlup etti.

90+1. dakikada saha karıştı

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Leipzigli oyuncu Stefan İlsanker rakibi Thiago'ya yaptığı faulden dolayı kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrasında İlsanker'i itmesinden dolayı sarı kart gören Bayern Münihli futbolcu Renato Sanches de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Puan cetvelinde Bayern Münih 33 puanla 3. sırada yer alırken 28 puanda kalan Leipzig 4. sırada bulunuyor.

Bayern Münih - Leipzig: 1-0

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