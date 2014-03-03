Bayern Münih'e yan bakılmıyor!

Alman ekibi liginde sergilediği namağlup performansla, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki (Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A) şampiyonluk yarışında en rahat takım durumunda. Bayern Münih 23. haftası geride kalan Bundesliga'da 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bavyera takımı bu karşılaşmalarda 66 gol atarken, kalesinde yalnızca 10 gol gördü. 65 puanla zirvede yer alan Bayern Münih, en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 20 puan önünde zirvede yer alıyor.

Bundesliga'da yenilmezlik serisini 48'e çıkaran ve üst üste oynadığı 15. karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Bayern Münih, ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun 9. haftasında sahasında Bayer Leverkusen'e 2-1'lik skorla almıştı.

Fransa'da Paris Saint-Germain ile İtalya'da Juventus ve Roma aldıkları tek yenilgiyle bu anlamda Bayern Münih'e en yakın takımlar. İspanya'da Real Madrid bu sezon 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, İngiltere'de lider Chelsea'nin 3 yenilgisi bulunuyor.

Avrupa'da 2 takım daha namağlup

Avrupa futbolunun diğer liglerinde 2 takım daha yenilmezlik unvanını sürdürüyor.

Çek Cumhuriyeti'nde Sparta Prag ve Romanya'da Steaua Bükreş'in liglerinde bileği henüz bükülmedi.

İspanyol teknik direktör Michel yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden ve Yunanistan Süper Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Olympiakos ise ligin 27. haftasında ilk yenilgisini sahasında önemli rakibi Panathinaikos karşısında 3-0'lık skorla aldı. Olympiakos buna rağmen en yakın rakibi PAOK'un 19 puan önünde 74 puanla birinci sırada. Lig mücadelesinde 78 gol atan Pire ekibi kalesinde 12 gol gördü. Yunan ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turu ilk maçında da İngiliz ekibi Manchester United'ı sahasında 2-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Çek Cumhuriyeti'nin namağlup lideri Sparta Prag, şampiyonluğun en önemli adayı konumunda. 18. hafta itibarıyla 15 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Sparta Prag, 48 puanla en yakın rakibi Viktoria Plzen'in 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Romanya Birinci Futbol Ligi'nin zirvesindeki Steaua Bükreş, 21 haftada 49 puan toplarken, oynadığı karşılaşmalarda sahadan yenilgiyle ayrılmadı. 14 galibiyet, 7 beraberliğe sahip Bükreş ekibi, rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

Avrupa'nın diğer liglerinde durum

Portekiz'den Benfica, İsviçre'den Basel, İskoçya'dan Celtic, Ukrayna'dan Metalist, Moldova'dan Sheriff, Romanya'dan Petrolul Ploiesti, Lüksemburg'dan Fola Esch ve Andorra'dan Santa Coloma, Avrupa liglerinde bu sezon tek mağlubiyeti olan takımlar olarak göze çarpıyor.

Spor Toto Süper Lig'de ise 23. hafta geride kalırken, 2 mağlubiyete sahip Galatasaray, Türkiye'nin en az yenilgi alan takımı olmayı başardı.