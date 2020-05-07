Bayern Münih'te bir imza da Klose'den! Maskeyle...

Almanya'da lig maçları için geri sayıma geçen Bayern Münih'te kulübün simge isimlerinden Miroslav Klose geri döndü. Koronavirüs günlerinde iç transferdeki hamleleriyle dikkat çeken Bayern, son olarak teknik direktör Hans Flick'e imza attırmıştı.

Şimdi de yardımcı antrenör olarak Miroslav Klose ile sözleşme imzalandı. İmza törenine medyayla paylaşılan fotoğraflar damga vurdu.

Alman devinin sportif direktörleri Oliver Kahn ile Salihamidzic ve Miroslav Klose sosyal mesafe kuralına uyarak ve kırmızı renkli maske takarak poz verdi.