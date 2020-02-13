BB Erzurumspor-Trabzonspor: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Trabzonspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor evinde 5-0 kazanmıştı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı bordo-mavili ekip 4-1 kazandı.

Maçta Trabzonspor'un gollerini 9. ve 46. dakikalarda Guilherme, 68. dakikada Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa Kınalı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golünü 17. dakikada Hasan Ayaroğlu attı.

Bu sonuçla Trabzonspor yarı finale yükselirken Fenerbahçe ile eşleşti.

Yarı final ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart tarihlerinde rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer (Dk.72 Ömer Şişmanoğlu), Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Rashad Muhammed (Dk. 33 Emrah Başsan), Hasan Ayaroğlu, Mickael Pote

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Da Costa, Manoel Messias, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Taha Tunç), Guilherme (Dk. 50 Safa Kınalı), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Kerem Baykuş), Bilal Başacıkoğlu

Goller: Dk. 9 ve 46 Guilherme, Dk. 68 Abdülkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 76 Merthan Açıl, Dk. 90 Mahamadou Ba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Maçtan dakikalar

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topla hareketlenen Abdurrahim Dursun'un sol çaprazdan açtığı ortasıyı karşılayan Guilherme, yerden vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-1.

68. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak uzak köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Bilal Başacıkoğlu'nun vuruşunda top auta çıktı. 79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunu Kamil Ahmet Çörekçi engelleyerek golü önledi.

83. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sol kanattan uzak köşeye yaptığı ortasına hareketlenen Safa Kınalı, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen hafta Süper Lig'de 2-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının kadrosundan sadece Guilherme Costa Marques, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Guilherme, Doğan Erdoğan, Manoel Messias, Manuel Da Costa, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Joao Pereira, Kerem Baykuş ve Taha Tunç ise yedek kulübesinde oturdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmaya Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Mickael Pote, Hasan Ayaroğlu, Yusuf Acer, Mahamadou Ba, Merthan Açıl, Jasmin Scuk, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'iyle çıktı.

Ev sahibi ekipte Batuhan Ünsal, Emrah Başsan, Ömer Şişmanoğlu, Cengizhan Bayrak, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Serdar Yıldırım ve Hamza Budak, yedek kulübesinde bekledi.

İki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte iki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi.

Tribünde boşluklar göze çarparken, maraton ve sadece rakip kale arkasındaki tribünün bir kısmını dolduran Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti. Sözeri, TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Keçiörengücü maçının bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü.

Ev sahibi ekip futbolcuları, "Sigarayı bırak hayatı bırakma" pankartıyla sahaya çıktı.

TRABZONSPOR'UN ANTRENMANINDA NEŞELİ ANLAR...