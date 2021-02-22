beIN Sports, Fenerbahçe krizinde seçenekleri değerlendiriyor!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim uzun süredir devam ediyor. Göztepe maçına sarı lacivertli futbolcuların maç öncesi ve sonrasında "Be Fair" yazan tişörtler giymeleri ve saha içinde yer alan reklam panolarında yayıncı kuruluş karşıtı yazılar yer alması dikkat çekti.

Yayıncı kuruluş daha öncesinde özür açıklamasında bulunmasına rağmen gerginlik son bulmadı. Diyalog yolunu açık tutmak isteyen beIN, Türk futbolunun ekonomik olarak zarar görmesini istemiyor. Bir süredir konuyla ilgili Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapan Katar devi, kampanyadan vazgeçilmesini istedi. Yayıncı kuruluş, sarı-lacivertli kulüpten beklediği cevabı alamadı.

Fenerbahçe'nin uygulamaları üzerine beIN hukuksal zeminde tüm aksiyon seçeneklerini değerlendirme kararı aldı. Yayıncı kuruluş, yasal haklarını korumak amacıyla konuyu yerel ve uluslararası zemine taşıyabilir. Marka ve itibarının zarar gördüğünü savunan Katar devi, ayrıca Fenerbahçe taraftarına hedef gösterildiğini düşünüyor.

İNGİLTERE'DEN DAVA İDDİASI

İngiltere’de yayın yapan ekonomi haber sitesi City A.M, Katar merkezli beIN Sports’un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a dava açmaya hazırlandığını yazdı. Sarı-lacivertli kulübün şirketin uluslararası kurumsal logosunu farklı kullanması ve reklam panolarına yansıtması sebebiyle dava açma kararı aldığı aktarıldı. Şirketin hukuk merkezi Londra’dan davanın açılacağı kaydedildi.