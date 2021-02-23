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• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes takımdan ayrılmasını bekliyordu...

Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan ve zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, takımdan ayrılması beklenen yıldız isim için harekete geçti.

• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takıma katılanların yanı sıra sezon sonu yaşanacak ayrılıklar merak ediliyor.

2Göztepe yenilgisi

Göztepe yenilgisi

Sarı Kanarya, Göztepe'yi Kadıköy'de konuk etti ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

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Çalışmalar başladı

Fenerbahçe de diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu şimdiden sezon sonu çalışmalarına başladı.

4İstenen verim alınamadı

İstenen verim alınamadı

Aston Villa'dan Samatta, Basel'den Kemal Ademi ve Papiss Cisse'yi kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe bu oyunculardan istediği verimi alamadı.

5Ömer Faruk gelişmesi

Ömer Faruk gelişmesi

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'ya gideceği konuşulan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz için sıcak bir gelişme yaşandı.

6Tekrar görüşülecek

Tekrar görüşülecek

İtalyan basını, İtalyan ekiplerinin de peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

7Talipleri var

Talipleri var

Öte yandan Avrupa'dan Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart'ın da 17 yaşındaki oyuncu için ilgisini sıcak tuttuğu kaydedildi.

8Emre Belözoğlu üzerin titredi

Emre Belözoğlu üzerin titredi

Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz'ın üstünde ayrı durmuştu.

9Kaptanlık pazubandını vermişti

Kaptanlık pazubandını vermişti

Onun da etkisiyle Fenerbahçe'de Ömer Faruk, 2'si 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya'daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

10EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

"Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."

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