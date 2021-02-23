• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes takımdan ayrılmasını bekliyordu...
Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan ve zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, takımdan ayrılması beklenen yıldız isim için harekete geçti.
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takıma katılanların yanı sıra sezon sonu yaşanacak ayrılıklar merak ediliyor.
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Çalışmalar başladı
Fenerbahçe de diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu şimdiden sezon sonu çalışmalarına başladı.
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Ömer Faruk gelişmesi
Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'ya gideceği konuşulan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz için sıcak bir gelişme yaşandı.
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Kaptanlık pazubandını vermişti
Onun da etkisiyle Fenerbahçe'de Ömer Faruk, 2'si 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya'daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.
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