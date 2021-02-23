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23.02.2021 - 07:00 |

beIN Sports’tan Ali Koç’a dava

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor.

beIN Sports’tan Ali Koç’a dava
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Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor. İngiltere’de yayın yapan ekonomi haber sitesi City A.M, Katar merkezli beIN Sports’un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a dava açmaya hazırlandığını yazdı. Sarı-lacivertli kulübün şirketin uluslararası kurumsal logosunu farklı kullanması ve reklam panolarına yansıtması sebebiyle dava açma kararı aldığı aktarıldı. Şirketin hukuk merkezi Londra’dan davanın açılacağı kaydedildi.

beIN Sports’tan Ali Koç’a dava

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