23.02.2021 - 07:00 |
beIN Sports’tan Ali Koç’a dava
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor.
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor. İngiltere’de yayın yapan ekonomi haber sitesi City A.M, Katar merkezli beIN Sports’un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a dava açmaya hazırlandığını yazdı. Sarı-lacivertli kulübün şirketin uluslararası kurumsal logosunu farklı kullanması ve reklam panolarına yansıtması sebebiyle dava açma kararı aldığı aktarıldı. Şirketin hukuk merkezi Londra’dan davanın açılacağı kaydedildi.