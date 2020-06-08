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08.06.2020 - 14:15 |

beIN Sports'tan flaş 'spiker' kararı!

12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak. Ercan Taner, liglerin salgın sürecinde başlamasına tepki göstererek istifa etmişti.

beIN Sports'tan flaş 'spiker' kararı!
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Virüs nedeniyle 2.5 ay aranın ardından başlama düdüğünün çalınacağı Süper Lig'de yayıncı kuruluş, ilk hafta oynanacak karşılaşmalarda minimum personel görevlendirmek adına yeni bir adım attı.

beIN Sports'un bu hafta oynanacak olan 9 Süper Lig karşılaşmasına da maç anlatımı için spiker göndermeyeceği ifade edildi.

Yayıncı kuruluşun maç spikerlerini bu haftaki karşılaşmalar için statlarda görevlendirmediği, anlatımların stüdyodan yapılacağı belirtildi.

ERCAN TANER İSTİFA ETMİŞTİ

Deneyimli spiker Ercan Taner, "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi corona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır" diyerek beIN Sports'tan istifa etmişti.

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