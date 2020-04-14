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14.04.2020 - 07:00 |

Belarus’ta maçlar şifresiz

Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için yeni bir uygulamaya geçiliyor.

Belarus’ta maçlar şifresiz

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus’ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak. Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.

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