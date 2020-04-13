Emre Mor sinirlendi! "Kaçmadım"

Galatasaray'da kaotik bir dönem geçiren ve sonrasında Celta Vigo'dan Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, İspanyol basınındaki "Yunanistan'dan kaçtığı" iddiaları sonrasında tepki gösterdi

Hedefinin Olympiakos'tan ayrılmak olmadığını belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.

Olympiakos, yabancı oyunculara izin verdi

27 Nisan tarihine kadar seyahat kısıtlaması olan Yunanistan'da Olympiakos, yabancı oyunculara özel uçaklarla ülkeden ayrılma izni verdi ve Emre Mor'un da aralarında olduğu oyuncular ülkeden ayrıldı.

Yunan ekibinin, 14 günlük karantina süresi sonrası oyuncuların geri gelmelerini istediği de kaydedildi.