Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Mor sinirlendi! "Kaçmadım"
13.04.2020 - 23:12 |

Emre Mor sinirlendi! "Kaçmadım"

Galatasaray'da gösterdiği performans ile beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Yunanistan'da gündem oldu. Genç futbolcu, "Olympiakos'tan kaçtı, başka takıma transfer olacak" iddialarına sinirlendi.

Galatasaray'da kaotik bir dönem geçiren ve sonrasında Celta Vigo'dan Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, İspanyol basınındaki "Yunanistan'dan kaçtığı" iddiaları sonrasında tepki gösterdi

Hedefinin Olympiakos'tan ayrılmak olmadığını belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.

Olympiakos, yabancı oyunculara izin verdi

27 Nisan tarihine kadar seyahat kısıtlaması olan Yunanistan'da Olympiakos, yabancı oyunculara özel uçaklarla ülkeden ayrılma izni verdi ve Emre Mor'un da aralarında olduğu oyuncular ülkeden ayrıldı.

Yunan ekibinin, 14 günlük karantina süresi sonrası oyuncuların geri gelmelerini istediği de kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kulüpler Birliği'nden açıklama!

Emre Mor sinirlendi Kaçmadım

Emre Mor sinirlendi Kaçmadım

 

    Arat Hosseini yeteneklerini sergilemeye devam ediyor
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kulüpler Birliği'nden açıklama!

    Kulüpler Birliği'nden açıklama!

    Alpaslan Öztürk: "Küsmedim, bırakıp kaçmadım"

    Alpaslan Öztürk: "Küsmedim, bırakıp kaçmadım"

    Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

    Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

    Tarvaris Jackson'dan acı haber!

    Tarvaris Jackson'dan acı haber!
    Sıradaki Haber