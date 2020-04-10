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10.04.2020 - 07:26 |

Belarus'ta sanal taraftar çılgınlığı

Belarus futbolu, Avrupa'da müsabakaların devam ettiği tek ülke olmanın avantajını fırsata çevirmeye devam ediyor. Bir çok yere yayın haklarını satarak gündeme gelen Belarus, şimdi de dünyanın dört bir tarafına sanal bilet satmaya başladı. Dynamo Brest ile Shakhter Soligorsk arasında önceki gece oynanan ve yaklaşık 800 seyircinin takip ettiği kupa maçında sanal taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı.

Belarus'ta sanal taraftar çılgınlığı
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Tanesi 67 ruble (26 dolar) olan biletlerden alan futbolseverler için tribüne, takım formalı cansız mankenlerin üzerine çıktısı alınmış yüzlerinin yer aldığı kağıt görseller yerleştirildi. Dynamo Brest Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rusya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve İran'dan 30'dan fazla kişiye bu maçta sanal bilet satıldığı duyuruldu.

Sanal biletten satın alan taraftarlara elektronik ortamdan maçı izleme fırsatının yanı sıra, kulübün lisanslı ürünlerinde yüzde 10 indirim de sağlanıyor. Buradan gelen gelirin bir kısmının Belarus'un covidle mücadelesine gideceği belirtildi. Dünyada liglerin yeniden başlamasının konuşulduğu dönemde seyircisiz start alması beklenen futbolda, sanal bilet uygulamasının bir çok yerde yeni furya olması bekleniyor.

Belarusta sanal taraftar çılgınlığı

Belarusta sanal taraftar çılgınlığı

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