Belhanda ancak 49’a girebildi

Galatasaray’da bu sezonun etkisiz isimlerinden olan Younes Belhanda’ya ülkesinden flaş bir çağrı geldi. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son dönemde pek çok maçta yedek kalan oyuncu, Fas Milli Takımı’ndan davet aldı.

Milli takımla son maçını geçen yılın temmuz ayında oynayan Belhanda, sonrasında Fas’ın başına geçen Vahid Halilhodzic tarafından hiç milli takıma çağrılmadı. Aradan geçen uzun zamanın ardından tecrübeli futbolcuya milli davet geldi.

Afrika Uluslar Kupası elemeleri için sıradışı bir yönteme başvuran Halilhodzic, 49 futbolcudan oluşan çok geniş bir liste oluşturdu, Galatasaraylı futbolcunun ismi de listede yer aldı. Boşnak teknik adamın sarı-kırmızılılardaki performansı nedeniyle uzunca süredir kadroya almaya sıcak bakmadığı futbolcunun, ancak 49 kişilik çok kalabalık bir milli takım listesine girebilmesi dikkat çekti.