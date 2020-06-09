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09.06.2020 - 09:17 |

Benedikt Höwedes ile yollar resmen ayrıldı

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da koronavirüs nedeniyle bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı.

Benedikt Höwedes ile yollar resmen ayrıldı
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Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncusu Benedikt Höwedes'in sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Höwedes'in koronavirüs sürecinde Almanya'da ailesi ile kalmak istediği için Rusya'ya dönmediğini ve sözleşmesinin feshedildiğini açıklandı.

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun adı, son dönemde Galatasaray ile de anılıyordu.

Höwedes, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 24 resmi maçta forma giydi.

Benedikt Höwedes ile yollar resmen ayrıldı

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