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Haberler Misli.Com 3.Lig Haberleri Bergama Belediyespor-Modafen maçÄ±na kar engeli
17.02.2021 - 00:40 |

Bergama Belediyespor-Modafen maçÄ±na kar engeli

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan Bergama Belediyespor-Modafen karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ileri tarihe ertelendiÄŸi bildirildi.Â

Bergama Belediyespor-Modafen maçÄ±na kar engeli
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan Bergama Belediyespor-Modafen karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ileri tarihe ertelendiÄŸi bildirildi.Â 

Bergama Belediyespor'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Modafen ekibinin Susurluk'taki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bergama'ya ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceÄŸi ileri bir tarihte oynanacaÄŸÄ± kaydedildi.

Bergama Belediyespor-Modafen maÃ§Ä±na kar engeli

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