Bergama Belediyespor-Modafen maÃ§Ä±na kar engeli

17.02.2021 - 00:40 |
Bergama Belediyespor-Modafen maçÄ±na kar engeli
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan Bergama Belediyespor-Modafen karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ileri tarihe ertelendiÄŸi bildirildi.Â
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan Bergama Belediyespor-Modafen karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ileri tarihe ertelendiÄŸi bildirildi.Â
Bergama Belediyespor'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Modafen ekibinin Susurluk'taki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Bergama'ya ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceÄŸi ileri bir tarihte oynanacaÄŸÄ± kaydedildi.