Berkay Özcan kampa gelmedi

Ümit Milli Takımı’nın, Malta ve Belçika ile oynayacağı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna davet edilen Berkay Özcan, ay-yıldızlı ekibin kampına katılmadı.

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Berkay, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyurduğu aday kadroda yer almasına rağmen kampa katılmayacağını yetkililere iletti.

Berkay’ın durumuyla ilgili bilgi veren Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan, “Tarafımızdan yapılması gereken tüm prosedürleri yerine getirdik ancak oyuncu kampa gelmedi” dedi.

Yetenekli futbolcuya daha önce hazır olmadığı gerekçesiyle görev vermediklerini de kaydeden Ercan, “Berkay’ın bunu yanlış anladığını düşünüyoruz. Oyuncuya karşı bir tavrımız yok, olamaz. Stuttgart’ın son maçlarında iyi oynuyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Berkay’a kızgınlığımız ya da kırgınlığımız yok. İyi olduğu her zaman kapımız ona açık. Onun da milli formaya uzun yıllar hizmet edeceğine inancımız tam” diye konuştu.







