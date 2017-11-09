Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Berkay Özcan kampa gelmedi
09.11.2017 - 02:30 |

Berkay Özcan kampa gelmedi

Ümit Milli Takımı’nın, Malta ve Belçika ile oynayacağı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna davet edilen Berkay Özcan, ay-yıldızlı ekibin kampına katılmadı.

Berkay Özcan kampa gelmedi
ABONE OL

Ümit Milli Takımı’nın, Malta ve Belçika ile oynayacağı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna davet edilen Berkay Özcan, ay-yıldızlı ekibin kampına katılmadı.

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Berkay, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyurduğu aday kadroda yer almasına rağmen kampa katılmayacağını yetkililere iletti.

Berkay’ın durumuyla ilgili bilgi veren Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan, “Tarafımızdan yapılması gereken tüm prosedürleri yerine getirdik ancak oyuncu kampa gelmedi” dedi.

Yetenekli futbolcuya daha önce hazır olmadığı gerekçesiyle görev vermediklerini de kaydeden Ercan, “Berkay’ın bunu yanlış anladığını düşünüyoruz. Oyuncuya karşı bir tavrımız yok, olamaz. Stuttgart’ın son maçlarında iyi oynuyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Berkay’a kızgınlığımız ya da kırgınlığımız yok. İyi olduğu her zaman kapımız ona açık. Onun da milli formaya uzun yıllar hizmet edeceğine inancımız tam” diye konuştu.




    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber