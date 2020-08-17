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HaberlerBeşiktaş Haberleri Bernard Mensah: "Beşiktaş'ın bir parçası olmak gurur verici"
17.08.2020 - 22:26 |

Bernard Mensah: "Beşiktaş'ın bir parçası olmak gurur verici"

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, kulüp kanalına yaptığı açıklamada "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici" dedi.

Bernard Mensah: "Beşiktaş'ın bir parçası olmak gurur verici"
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Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, siyah-beyazlı kulübe geldiği için gurur duyduğunu söyledi. 

Mensah, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici. Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

Ganalı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine son derece yardımcı olduğunu belirtti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki PAOK maçını da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Hayalimiz bu maçı kazanmak ve daha sonra grup aşamasına kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde. Taraftarımız çok özel. Her şeyin iyisini hak ediyorlar. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı da minnettarım. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisi yaparak onları memnun etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bernard Mensah: Beşiktaşın bir parçası olmak gurur verici

İLK İDMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. 

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, yeni transfer Mensah'ın akşam antrenmanında yer aldığı belirtildi. 

Futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. 

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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