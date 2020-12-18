Erol Bulut'u eleştiriyorum. Eleştirilerin tamamı takımın futbolu ile alakalı. Kişisel olarak iyi niyetli, özgüvenli ve pozitif bir hoca. Eleştiri noktalarımız takıma hakim olamaması, motivasyon ve fizik güç sağlayamaması ve oyun felsefesi ortaya koyamaması. Bunlar belki telafi edilir, düzeltilir. Ama kupa maçındaki bir kararı kendisine olan inancımı ciddi sarstı.

Altay'ın kırmızı kartı sonrası o ana kadar gerçekten çok aktif ve istekli olan Ömer Faruk Beyaz'ı oyundan alması hatalı bir karardı. Bu bana göre öyle büyük bir kabahat ki, Türk futbolunun geri kalmasının arka planında bu hikaye var.

Gençlere güvenmiyoruz. Onların gelişmesi için gerekli imkan ve fırsatları tanımıyoruz. O genç Ömer Faruk gibi büyük bir yetenek olsa bile...

Terim'i Terim yapan ne varsa, Erol hoca ve benzeri hocalarda o özellikler yok. Zaten bu ülkede Terim olmasa, genç yetenekler ortaya çıkamayacak. O kadar önemli bir tespit ki bu, üzerinde taraftar gömleklerini çıkartıp düşünen herkes gerçekleri görebilir.

Dün Fenerbahçe Karacabey maçını kazandı. Belki de Ömer Faruk'u kaybetti. Değer miydi? 100 defa karar hakkım olsa, 100'ünde de Ömer Faruk'u kazanmayı tercih ederdim.

Ömer Faruk çıktıktan sonra, Fenerbahçe karşısındaki 150 bin Euro bütçeli takım karşısında tarihinin en çaresiz, en ezik futbollarından birisini oynadı, 1-0 kazandı. Sahi kazandı mı?

Ali Koç'u destekleyen herkes, Aziz Yıldırım'dan farklı düşündüğü, özkaynağa, gençlere yöneleceği için destek vermişti. Ali bey yönetiminde bu yönde hangi stratejiyi, hangi adımı gördük? Erol hoca gibi yeni nesil bir hoca, geçen gece oyundan çok daha verimsiz olan Sadık, Sosa veya Pelkas'ı çıkartamaz mıydı?

Bu kadar boş alan oluşan bir maçta, ayağına hakim, bu kadar iyi dripling özellikleri olan bir genç, burada kendini gösteremez miydi?

Erol hocadan Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gençlere yönelik hangi hamleleri gördük? Mesela kupa maçlarında neden 11'de Oytun doğrudan oynamaz? Sağ bekte neden Uğur Kaan oynamaz?

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe kadrosunun açık ara en büyük potansiyele sahip ismi. Samatta, Pelkas, Ozan falan bu arkadaşlar kusura bakmasınlar ama yetenekleri sanıldığı kadar yüksek değil. Takımda gerçek yetenek Ömer Faruk. Biraz da Ferdi. Bunları kazanmak için ben Erol hocada ne niyet, ne de yeterlilik göremiyorum. Keşke Terim'in elinde olsalar da Türk futbolu kazansa diye düşünüyorum. Ama Erol hocanın, Erol hocaların elindeler...Bu ülkede böyle çok yetenek heba oluyor.

Dün Türk futbolu adına ümitlerimin yeniden kırıldığı bir geceydi.

Ömer Faruk için de şunu söylemek isterim; değerli kardeşim, sen bu haksızlıkları, bu yanlışları bırak, kendi işine, çalışmana bak. Moralini yüksek tut. Zaten bu tür vizyonsuzlukları yakında arkanda bırakıp Avrupa'nın yolunu tutacaksın. Ama moralini bozup, mücadeleyi bırakırsan, bu kötü iklim kazanır. Bu kötü iklimin kazanmasına lütfen izin verme.