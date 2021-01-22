Fenerbahçe haftalardır kötü oynarken kazanıyordu. Dün berabare kaldı. Maçın hakkı olan bir sonuçtu.

Fenerbahçe'de Erol Hocayı savunanlar kazandığı için savunuyor. Bana göre kazanan hep haklı değildir. Sahaya bakarım, istatistiklere bakarım, analiz yaparım ve sonra konuşurum.

Bu Fenerbahçe'nin en büyük sorunu omurgası. Sene başında herkesin övgülerde bulunduğu stoper, orta saha, forvet hattı.

Biraz ağır olacak belki ama şunu söylemem lazım; bir futbol kulübünün yöneticileri ve sportif direktörü şampiyonluğa Sadık, Lemos ve Tisserand ile ulaşacağını düşünüyorsa ya işi bilmiyordur, ya da işine gelmiyordur. İkincisi ise sorun yok, çünkü kulübün mali sıkıntılarını biliyoruz. Ama ilki ise, o zaman Fenerbahçe'nin gerçek bir futbol aklı yok demektir.

Fenerbahçe tarihinin en kötü yabancı stoperleri Tisserand ve Lemos. Bir savunma oyuncusu neyi yapmalı ise yapamıyorlar, neyi yapmamalı ise onu yapıyorlar. Bu ikilinin transferinde sorumlu kimse, bir daha asla kendisine transfer yaptırılmamalı. Bu Emre Belezoğlu'da olsa, Erol Hoca'da olsa böyle. Sadık iyi niyetli ama olmuyor. Yeteneğinin bir sınırı var. Şampiyonluk hedefleyen bir takımda değil de, daha orta sıralara oynayan bir ekipte sırıtmaz, burada aşırı sırıtıyor.

Gelelim orta sahaya. Sosa Fenerbahçe'yi bırakmış. Erol hocanın yönetemediği bir sorun. Ozan'sız orta saha defans ve forvet bağlantısını kuramıyor. Ozan'sız Fenerbahçe kompakt oynayamıyor. Mert Hakan; Valencia ve Thiam çok top kaybı yapıyorlar. Gustavo nereyi kapatacağını, nereye yetişeceğini şaşırdı.

Forveti ise konuşmaya bile gerek yok. Cisse, Ademi ve Samatta büyük fiyasko. Hele Samatta, Guiza'dan bu yana en kötü forvet transferi oldu. Yönetim, Emre Belözoğlu ya da Erol Bulut; bu transferlerde sorumluluğu olanları anlamak mümkün değil. Ya tutarsa tarzı transferler ve tutmadı. O zaman Ademi ve Samatta'yı kiralık gönderip, Vedat'ı ne yapıp ne edip kiralık olarak geri almak gerek.

Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını, saha görüşü ve pas becerisi yüksek bir ismi, Valencia, Samatta, Thiam ve Mert Hakan ile oynatırsanız, Mesut'u kaybedersiniz. Mesut Özil etrafında bu kadar yetersiz futbolcu varken performans gösteremez. Samatta, Valencia, Nazım, Mert Hakan, Novak gibi aşırı yüksek top kayıp oranı ile oynayan futbolcular ile Fenerbahçe'nin oturmuş bir oyun planı olamaz. Özellikle de Valencia'nın bencil ve şahsi oyun tarzı 20 sene geride kaldı.

Fenerbahçe devre arasını geçmeden, iyi bir stoper, iyi bir forvet ve iyi iki kanat oyuncusu almalı. Sosa kazanılmalı, kazanılamayacak ise iyi bir orta saha da lazım. Stoper- forvet olmazsa olmaz.

Erol Hoca ve Emre Belözoğlu için de bir önerim var; bu transfer işini beceremiyorsanız, ki herkes bu konuda uzman olmak zorunda değil, gidin çok iyi futbol menajerlik oyunları var, veritabanları çok başarılı, onları alın, birkaç sezon oynayın, inanın iyi bir scout dan hizmet almış kadar fayda sağlarsınız. Size Samatta, Lemos, Tisserand ve Valencia'yı öneren kişilerden uzak durun. Hatta özel hayatınızda bile görüşmeyin onlarla.