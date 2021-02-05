Yazılarımı takip edenler bilirler, önemli derbiler öncesi iki takımı ve olası oyun senaryolarını analiz ederim ve bir tahminde bulunurum. Bazı maçlarda tahminlerim başarılı oluyor, bazısında da beklenmedik olaylar nedeniyle veya kendi analiz hatalarım nedeniyle başarı sağlayamıyorum. Ama önemli olan skoru değil oyunu, sahada olabilecek senaryoları tahmin etmek diye düşünüyorum. Şimdi gelin analizimize başlayalım.

Derbiyi analiz ederken iki boyut ile bakacağız. Birinci boyut futbolcular ve sahaya yansıtabilecekleri performans. İkinci boyut teknik adamların sistem ve taktikleri. Derbilerde rakibini iyi analiz edip, bu iki faktörden doğru koşullarda verim alabilen takım, sakatlık veya hakem gibi dış faktörler etki etmez ise istediği sonucu alıyor.

Önce futbolcular ve yetenekler boyutu ile bakalım. Bana göre iki takımın kalesinde Türkiye'nin en iyi kalecileri var. Burada yoruma gerek yok.

İki takım arasında bekleri karşılaştırırsak Nazım-Caner ikilisi ile Linnes- Saracchi ikilisi arasında da gözle görülür bir yetenek ve performans farkı olmadığını görebiliriz.

Orta sahada Fenerbahçe'de Gustavo- Ozan- Mert Hakan- Sosa- Mesut alternatifleri, Galatasaray'ın Etebo- Taylan- Belhanda- Arda- Emre- Kerem ile karşılaştırıldığında; Galatasaray orta sahasının koşu mesafesi, dirilik, hız, güç olarak yani totalde dinamizm olarak daha önde ancak futbol aklı, yetenek ve tecrübe olarak daha geride olduklarını görüyoruz. Gustavo'nun derbide forma giyemeyecek gibi gözükmesi, büyük bir süpriz olmazsa (Galatasaray'da erken bir kart/kartlar, sakatlık, vb.), Sosa ve Mert Hakan da sezonun en iyi performansını göstermez ise, Galatasaray'ın orta sahaya hakim olacağını gösteriyor.

Stoperlerde Szalai-Serdar ikilisi ile Donk- Marcao ikilisi arasında performans açısından bir fark göremiyorum.

Kanatlara baktığımızda Fenerbahçe'de Valencia-Thiam- Sinan- Ferdi- Samuel var. Galatasaray'da Arda-Onyekuru- Babel- Emre Kılınç var. Ömer Bayram ve Emre Akbaba'da bu pozisyonlarda gerekirse oynayabiliyor. Kanatlarda Galatasaray'da büyük ihtimalle Emre ve Onyekuru'yu göreceğiz. İkisi de Fenerbahçe'ye ters gelen isimler. Fenerbahçe'de ise büyük ihtimalle kanatlarda Thiam ve Osayi-Samuel (Valencia) görev alacak. Burada da Galatasaray'ın hafif bir üstünlüğü var.

Forvete baktığımızda ise Erol hocanın elindeki Cisse-Samatta ikili alternatifine karşı Galatasaray'da Babel- Mostafa- Halil- Falcao alternatifini görüyoruz. Tabi Terim Babel'i forvette de değerlendirebilir ki bu hiç süpriz olmaz. Burada yine denk bir durum olduğunu söylersek yanlış olmaz. Özellikle Samatta ve Cisse derbide sürpriz, beklenmedik faktör olabilirler. Terim büyük ihtimalle Babel ve Falcao'dan biri ile başlayacaktır.

İki takımın da tutanları iyi ama atanları çok yeterli gözükmüyor. Orta sahada ve kanatlarda ise Galatasaray bir tık daha ağır basıyor.

Bu derbi oyuncu performansları açısından elbette Galatasaray'ın şanslı olduğu bir derbi. Zira Gustavo ve Pelkas olsa idi başka şeyler konuşabilirdik. Fenerbahçe orta sahasında defansif ve ofansif liderlerini kaybetti. Özellikle Pelkas'lı bir Fenerbahçe Galatasaray'ı çok zorlar ve ileri çıkmasını önleyebilirdi.

Derbide sistem ve taktik tarafına baktığımızda ise;

Erol Bulut'un Fatih Terim'e karşı ezber bozan bir sistem ve taktik ortaya koyacağını sanmıyorum. Topu Galatasaray'a bırakacak, saha ve alan daraltma yapacak, kendi yarı alanında dönem dönem presler ile rakibi bozmaya çalışacaktır. Ozan'a savunma görevi, Mert Hakan'a Marcao'ya baskı görevi verecektir. Sosa'dan ise topu en hızlı şekilde Thiam ve Osayi (Valencia) ile buluşturmasını, önde kurulacak olan rakip savunmanın arkasına toplar atmasını isteyecektir. Mesut oyuna girerse aynı şeyi Mesut'tan bekleyecektir.

Terim ise aksine oyunu rakip sahaya yıkmak isteyecek ve topu ayağında tutmayı tercih edecektir. Galatasaray ligde pasla oyunda 1., Fenerbahçe ise 6. sırada. Galatasaray hücum bölgesinde pas istatistiğinde 3., Fenerbahçe 5. sırada. Galatasaray topla oyunda 4. Fenerbahçe ise 7. sırada. Fenerbahçe ceza alanına top göndermede ligde 2., ceza sahasında topla oynamada 4., Galatasaray ise tam tersi, ceza alanına topta 4., ceza alanında topta 2. sırada. Fenerbahçe kaleye çekilen toplam şutta ligde 3., isabetli şutta 1. sırada; Galatasaray ise toplam şutta 5., isabetli şutta 3. sırada.

Şimdi bu tabloyu yorumlayalım.

Erol hoca mümkün olan en az pasta ya rakibin arkasına adam kaçırma veya organize hücumda ise en az pasta ceza sahasına topu taşıyıp, şuta dönüştürüp gol bulmak istiyor.

Galatasaray ise organize ataklar ve pas oyunu ile ceza sahasına daha olgun hücumlar ile ve hızlı gitme peşinde.

İki farklı anlayış, ama ceza sahasında etkinlik düzeyleri yakın. Puanları yakın. Oyun olarak Galatasaray tabi ki göze hoş gelen bir futbol oynasa da, Fenerbahçe'de ne yapıp edip sonuç alıyor.

Galatasaray Fenerbahçe'nin ceza sahasına top aktarma yükünü çeken Osayi (Valencia), Thiam, Caner ve Mert Hakan'ı durdurmak için tedbir almalı iken, Fenerbahçe ise Galatasaray'ın defans ve orta saha blokları arasındaki pas trafiğini bozmalı. Marcao ve Donk'a yapılacak baskı ve kazanılan topları Sosa ve Ozan ile hızlı ileri taşıma bu anlamda önemli. Burada sorun Ozan ve Sosa'nın yeterince hızlı olmamaları. Galatasaray açısından sorun ise, Donk, Marcao, Etebo ve Taylan'ın sertlikleri. Rakibi fizik gücü ile sindirmek için ilk dakikalardan itibaren sert oynayacaklar, olası kart veya kartlar derbinin seyrini değiştirebilir.

Fenerbahçe'de Thiam, Galatasaray'da Babel rakibe en ters gelen, en fırsatçı isimler olacak. Bu arada Onyekuru faktöründen ötürü Fenerbahçe beklerinin oyuna fazla giremeyeceğini söylemek gerek. Özellikle Sangare ve Osayi (Valencia)'yi daha defansif görevlerde görebiliriz. Onyekuru-Sangare, Onyekuru- Osayi (Valencia) mücadeleleri dikkat çekecektir. Bu anlamda Fenerbahçe'nin oyun kurma yükü Szalai- Caner- Mert Hakan ile sol kanat ve içe kayabilir.

Linnes- Donk- Emre Kılınç'ın Caner, Mert Hakan ve Thiam'a karşı savunma performansı maçta oldukça belirleyici olacaktır. Bu üçlüler arasında da kartlık sertlikler ve gerilimler bekliyorum. Tabi Erol hoca solda Osayi, sağda Valencia önde Thiam ile bir sürpriz de yapabilir ki, bu Galatasaray'ı en çok zorlayacak durum olur. Neden derseniz, iki hızlı kanat oyuncusu ve önlerinde fırsatçı bir forvet ile önde basan Galatasaray daha ilk yarıda beklemediği pozisyonlar verebilir, gol/goller yiyebilir.

İlk 11'ler açıklandığında durumu daha net göreceğiz. Erol Hocanın ezber bozacağını sanmıyorum ama yukarıda bahsettiğim üçlüyü görürseniz, bu Galatasaray savunması için alarm anlamına gelebilir.

Maçın belki de en çok koşacak isimleri Ozan ve Taylan olacak. Bunlardan formda olan takımını savunmada ve geçiş hücumlarında ayakta tutacaktır. Gustavo'nun sakatlığı, sahaya çıksa bile büyük soru işareti ve Galatasaray adına bir diğer şans. Oynasa bile sakatlığı nüksedip erken bir oyuncu değişikliğine gidilmek zorunda kalınması Fenerbahçe adına herşeyi zorlaştırır. Diğer türlü Gustavo'nun oyunda sakatlığı nedeniyle daha çekingen oynaması da Ozan'a aşırı yük bindirir ve savunma ağırlıklı kalmasına neden olabilir. Her koşulda Fenerbahçe için büyük kayıp. Sosa ve Mert Hakan'ın iki katı performans göstermeleri gerek. Derbilerin havası farklı olur, Sosa'ya özellikle dikkat. Kilit açan işler yapabilir.

Oyuna sonradan girebilecek olanları Galatasaray'da kestirmek güç. Galatasaray maça orta sahada kimler ile başlayacak bilmiyoruz. Taylan- Etebo- Belhanda- Emre- Onyekuru ile başlama ihtimali yüksek. Gedson soru işareti. Maçta kadroya alınsa bile, ilk 11 başlaması zor. Bu durumda Arda hamle oyuncusu olur. Arda yerine Belhanda 11'de başlarsa, Fenerbahçe fizik baskıyı daha fazla yer, savunmada da daha tedirgin olur. Ama Belhanda savruk ve istikrarsız. Oyunda kaybolursa, Galatasaray bir kişi eksik kalır. Bir diğer belirsizlik ise Falcao. Maça çıkmak istediğini biliyoruz. Maç listesinde olacaktır. Terim forma verirse oynayacaktır ama ben Terim'in Babel, Falcao ya da Mostafa ile başlayacağını düşünüyorum. Falcao'nun fizik olarak hazır olduğunu düşünmüyorum.

Oyuna sonradan girip etki edebileceklere baktığımızda;

Fenerbahçe Mesut, Ferdi ve Valencia (Osayi) gibi hamle oyuncuları ile bir adım önde. Sosa ve Mesut'a futbol aklı olarak sahada iki takımda da denk oyuncu yok. Fiziksel sorunu olmaz ise oyunun gidişatına göre, özellikle geriye düşülmüş ise Mesut 70-75 arası oyuna girebilir. Ben Mesut'un çok topla buluşamasa bile, birkaç kritik ara pası ya da uzun pas ile net katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fiziksel olarak Galatasaray'ın oyundan düştüğü dakikalarda oyuna girerlerse, Galatasaray açısından zor bir 10-15 dakika olabilir. Ferdi'de oyuna sonradan girip, dengeleri ciddi boyutta değiştirebilir.

Fenerbahçe süpriz yapmak istiyorsa, kanatlarda Osayi- Valencia ile başlamalı ve forvette Thiam yer almalı. Galatasaray ise, Onyekuru'yu forvete alır, Arda- Babel ile kanatları kurarsa çok ilginç ve etkili bir hamle yapmış olur ve rakibini şaşırtabilir.

Normal koşullarda çok denk, beraberliğe gidecek bir maç. Kazanmak için hocalar ne yapmalı?

Erol hoca kazanmak istiyor ise ezber bozmalı. Ama sorun şu ki ezber bozabilen biri değil. Oysa bu tür derbiler ezber bozma işidir. Erol hoca Galatasaray'ı şaşırtmak için 3-4-2-1 gibi bir sistem ile maça başlarsa, yani üçlü savunma süprizi yaparsa, Galatasaray'ı feci halde şaşırtır. Szalai ve Gökhan rahatlıkla üçlü savunma oynayabilecek isimler.

Gökhan Gönül-Serdar-Szalai üçlüsü önünde Caner-Gustavo-Ozan-Sangare dörtlüsü, onların önlerinde kanatlara doğru Mert Hakan ve Sosa ileride ise Thiam dizilişinin rakibi aşırı derecede şaşırtabileceğini düşünüyorum. Müthiş bir baskılı ilk yarı ve erken gol avantajı ile soyunma odasına gidip, ikinci yarıya, 4-2-3-1'e dönüp, Gökhan ve Mert Hakan'ı çıkartıp, yerine Valencia-Osayi ikilisini alıp, forvete Cisse'yi monte edip, geride sağlam savunma ve kontra hücumu ile Galatasaray'ı zorlayabilir. 70'ten sonra da Sosa- Mesut değişikliği yaparak, Mesut ile kontraları gerçekten çok daha tehlikeli hale getirebilir.

Terim ne yapmalı? Terim'in ise Erol hocanın tam tersi ezber bozması değil, ezberini sahaya yansıtması gerek.

Terim cesur oyun ile başlamalı. Fenerbahçe'yi çok iyi bir pres ile kendi sahasına kapatmalı. Fenerbahçe sol kanadını ekstra tedbirler ile durdurmalı. Onyekuru'yu sürekli arkaya kaçırmayı denemeli. Yani klasik Terim futbolu ile sonuç alabilir.

Bence maçın kaderi Erol Hocanın ezber bozup, ciddi bir sürpriz yapıp yapmayacağı ile Sosa ve Mert Hakan'ın tam kapasite ile bugüne kadarki performanslarının üzerine çıkıp çıkamayacakları noktalarında kilitleniyor.

Derbide öncelikli beklentim bir beraberlik, ama bir taraftan da maçta ilginç şeyler olabilir, kimsenin ummadığı bir skor ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Kimin lehine, işte bu yukarıda belirttiğimiz akıl savaşını hangi hocanın kazanacağına bağlı.