Derbide kazananı tahmin etmek zordur, çünkü iki tarafın o günkü motivasyonları, hakem, şans gibi faktörler normal maçlardan çok daha fazla etki eder.

Kağıt üzerinde baktığımızda, Galatasaray favori. Nedenlerine gelince;

Galatasaray hem rakiplerine 3. bölgede müthiş bir pres yaparken ki bu klasik bir Terim takımı özelliğidir, aynı zamanda da 1. bölgede kendisine pres yapıldığında topu çok rahat çıkartabiliyor. Galatasaray ligin topu en olumlu kullanan defans hattına sahip. Buna birde pas isabet oranı yüksek, özgüveni iyi, hızlı yönlendirme yapan sürpriz Taylan faktörü eklenince, Galatasaray presle bunaltan ama presle bunaltılamayan bir takım haline geliyor.

Diğer neden Galatasaray oturmuş bir takım. Fenerbahçe ise hocası ve kadrosu ile adeta bir toplama takım hüvviyetinde. Pek çok oyuncu birbirleri ile daha önce hiç oynamadı. Uyum özellikle de ligin ilk haftalarında çok önemlidir.

Üçüncü neden, Fenerbahçe'nin sınırlı hücum kabiliyeti. Samatta'nın daha yeni katıldığı düşünüldüğünde, fiziksel açıdan hazır olsa ve oynatılsa da, hücumda uyumsuzluk olacağı açık. Fenerbahçe iyi toplar yapıp topu ceza alanı civarına taşısa da bu uyumsuzluk, pozisyonları olumlu bitirmede sorun teşkil edecektir.

Tabi bu teorik bir analiz.

Derbide ateşli Galatasaray taraftarının olmayacak olması, hemen her derbinin ana aktörü Muslera'nın eksikliği ve Galatasaray'ın gizli gücü Saracchi'nin sakatlığı (oynamaz ise), Fenerbahçe adına olumlu durumlar. Özellikle Saracchi'nin olmadığı bir kanat Galatasaray için işlevsiz kalabilir. Fenerbahçe'de ise belki de en güçlü olunan pozisyon bekler. Fenerbahçe beklerinin performansı sahada bazı dengeleri değiştirebilir.

Galatasaray Terim'in baskın futbol anlayışı ile sahada olacak. Amaç topu kazan ve ayağında tutmadan dikine, hızlı, az pasla ceza sahasına yönelip golü bul. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un da derbide önde basarak başlama ihtimali var. Bu kısa süreli bir avantaj sağlar gözükse de, Fenerbahçe takımının yaşı ve kondisyon seviyesi nedeniyle sürdürülebilir değil. Ayrıca presten hızlı çıkan bir Galatasaray'ı durduracak hız ve uyumda bir tandemi yok. Bu büyük bir hata olur. Erol hocanın yapması gereken, rakibi geride karşılamak, orta saha defans blokları arasını yakın tutmak, topu 2. bölgede kazanıp (burada kazanmak önemli) Sosa ve Mert Hakan gibi usta pas ayakları ile topu 3. bölgede kendini saklayan veya koşular yapan hızlı oyuncular ile buluşturmak. Thiam, Valencia, Ferdi, Rodrigues, Samatta gibi hızlı hücumcular ile (hangi üçü oynar ise), Galatasaray defansını dengesiz yakalamak. Geride bir Muslera olmaması, bu taktik ile gol bulma olasılığını artırır.

Galatasaray ise Fenerbahçe'ye top çıkarmada zorluk yaşatmalı. Fenerbahçe'nin bekleri oyuna sokmasına engel olmalı. Önde basmalı. Uyumsuz bir takım, gördüğü baskıda dağılır. Terim bunu biliyor ve bunu uygulayacak. Ancak Terim'in bu planını bozabilecek tek unsur Sosa ve Gustavo'nun topu kaybetmeme ve yüksek bir isabetli pas yüzdesi yakalamaları. Bunu da maçın en az 60-65 dakikası sürdürmeleri.

Galatasaray'ın çok ağır basan hücumcuları var. Belhanda, Falcao, Feghouli, Emre, Arda muazzam yetenekler. Bunlar sahaya tam performanslarını yansıtır ise, Fenerbahçe'nin özellikle tandem sorunu nedeniyle bu hücum silahlarını durdurması çok zor.

Ne yazarsak yazalım, hakem ve şans faktörü de çok belirleyici oluyor.

Hakem faktörü nötr olur ise, Fenerbahçe iyi savaşır ve takım olabilirse, Galatasaray'da biraz şanssız bir gününde olursa gollü veya golsüz bir beraberlik çıkabilir. Fenerbahçe'nin rakibinden az mücadele ettiği, sahada az gayret gösterdiği noktada üç puanı Galatasaray alır. Fenerbahçe kazanamaz mı? Kazanır ama savaşmaktan çok fazlası gerekecek. Yukarıda belirttiğim gibi defansta aptalca hatalar yapmadan, pozisyon vermeden, blokları yakın tutup, kazandığı topları hızlı ayaklar ile buluşturabilirse, Saracchi oynamaz, biraz da şanslı olur ise Fenerbahçe de kazanabilir. Favori Galatasaray iken bunu yazmak biraz tuhaf gelecek ama Fenerbahçe kazanma ihtimali düşük olan taraf olmasına rağmen, ilk golü bulan taraf olur ise Galatasaray'ın vereceği açıklar nedeniyle, 2 veya daha fazla farkla kazanır. Bu da işin sürprizi olabilir.

Skor vermekten genelde çekinirim ama benim skor tahminim öncelikle 1-1 beraberlik şeklinde. Galatasaray kazanır ise 2-1, Fenerbahçe kazanır 3-1'lik skorlar ile kazanır diye düşünüyorum.

Ne olursa olsun, belli ki keyifli bir maç olacak.