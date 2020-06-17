Fenerbahçe dün gece Trabzonspor'a karşı aldığı 1-3' lük mağlubiyet ile bu sezonu resmi olarak kapattı. Artık ne ligde, ne kupada bir iddiası yok.

Fenerbahçe'de büyük bir yönetim zafiyeti olduğunu sürekli yazıyorduk. İyi niyetli Başkan Ali Koç ve ekibi, sportif açıdan ne futbolda, ne basketbolda kayda değer bir gelişme sağlayamadılar. Önceki kötü yönetimi dahi arattılar.

Öte yandan Fenerbahçe'nin içine itildiği mali çukurdan çıkarılması için çaba gösterdiler ve burada sonuç aldılar. Bu açıdan çabaları takdire şayan.

İşin sportif tarafında sayın Ali Koç'un düşünce kalıplarını kırması, ders alması, konuya farklı bakması gerekiyor. Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gitmeli, spordan, sporcudan, futbol ekonomisinden anlayan isimleri ekibine katması gerekiyor. Hatta bu konularda eski dönemlerde başarı sağlamış yöneticilere yönetiminde yer vermesi de son derece akıllıca olacaktır.

Sürekli aynı şeyleri denerseniz, aynı sonuçları alırsınız. Ali Koç ve ekibi 2 fiyasko sezondan sonra umuyorum ki bazı dersleri almışlardır. Fenerbahçe daha önceki yönetimler ile de çok sezonlar kaybetti, bu iki sezon da telafi edilir ama vizyon değişimi şart.

Fenerbahçe mali darboğaz içinde gerçekçi, ayakları yere basan stratejiler uygulamak zorunda. Öz kaynak modeli burada en geçerli strateji olacaktır. Fenerbahçe en az 7-8 sene gençlere, altyapıya yatırım yapmalı, şampiyonluk değil, futbolcu yetiştirme, jenerasyon yakalama ve satarak gelir elde etme modelini benimsemeli.

Neden derseniz, Fenerbahçe'nin bu kadrosu çok ama çok yetersiz. Gustavo hariç hiç bir üst düzey futbolcuya sahip değil. Bu korkunç vasatlığı düzeltip, iyi ve kazanan bir kadro kurmanız için en az 100 Milyon Euro harcamanız lazım, ki hem Fenerbahçe'de para yok, hem de bu işin garantisi yok. Oysa gençliğe, altyapıya yapılan yatırım her zaman geleceği kazanmanızı sağlar. Fenerbahçe taraftarı şunu net görmeli, mesele hoca meselesi falan değil, mesele son 7-8 sezondur olduğu gibi kadro kalitesi meselesi. Sistem, hoca falan diyenleri dinlemeyin, ciddiye almayın. Kötü ve yetersiz kadrodan başarı çıkartacak hoca yoktur. Kötü kadrodan verim alacak sistem de yoktur. En iyileri Kocaman ve Advocaat'ti, onlar da ne kadar yapabildiler gördünüz. Futbol iyi, kapasiteli futbolcu ile oynanır. Nokta.

Yıllardır yazıyorum, neden Fenerbahçe gibi büyük ve mali açıdan güçlü olabilecek bir camia, Altınordu gibi büyük bir sportif potansiyel ile işbirliği yapmaz. Altyapı işini senden çok daha iyi yapan, özkaynak modelinin bu ülke topraklarında parlamasını sağlayan bir kulüp ile iş birliği, hatta ortaklık çok şey kazandırır.

Ali Bey 3. sezon da aynı hataları yaparsa, Fenerbahçe'liler onu çok sevseler de yönetimde kalmasını istemeyeceklerdir. Hatta gidişi sayın Aziz Yıldırım'ın gidişine çok benzer ki, bu hepimizi üzer. Bunu göz ardı etmeden, radikal, farklı işler yapma yoluna gitmeli.