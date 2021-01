İki farklı futbol felsefesi karşı karşıya geldi. Bir tarafta topla oyunda ligde 1. sırada olan Aytemiz Alanyaspor, diğer tarafta 10. sırada olan Fenerbahçe. Bir tarafta topa sahip olmada ligde yine 1. sırada olan Çağdaş hocanın takımı, diğer tarafta ligde bu istatistikte 7. sırada olan Erol hocanın takımı. Toplam pas sayısında ligde 1. sırada olan Alanyaspor, 9. sırada olan Fenerbahçe. Pasla oyunda 3. sıradaki Aytemiz Alanyaspor'a karşı, 9. sıradaki Fenerbahçe.

Öte yandan, ceza alanına top ve ceza alanında top istatistiklerinde birbirlerine çok yakın iki takım.

İşin ne anlama geldiğini bilen analizciler size şunu söyleyecektir:

Çağdaş hocanın topun kendisinde kalmasını önemseyen, paslı oyunu tercih eden ama topu ayakta çok tutmadan kaliteli pas trafiği ile ve hızlı bir şekilde topu rakip ceza sahasına taşımayı isteyen bir felsefesi var.

Erol hoca ise topun rakipte olmasını tercih ediyor. En azından şimdilik büyük ölçüde bu şekilde görünüyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu istatistikte ligin sonlarında olmaması, tam bir kontraatak veya geçiş oyunu takımı olmadığını da gösteriyor. Örneğin, Sumidica'nın takımı Gaziantep FK, yukarıda belirttiğimiz tüm bu istatistiklerde 21. sırada. Yani Alanyaspor'un tam tersi, tam bir kontraatak, ya da moda ifade ile geçiş oyunu takımı. İşin ilginci, bu futbolla 3. sıradalar.

Erol hoca Sumidica'dan farklı bir felsefeye sahip, rakiplere daha önde baskı yapan, daha çabuk sonuca gitmek isteyen, 3. bölgede daha cesur bir oyun istiyor. Ama elindeki kadro, fiziksel olarak buna müsait olmadığından, yapamıyor. Diğer taraftan topu da tutmak istemiyor. Takımına benim ne olduğunu asla anlamadığım, karma bir futbol oynatıyor. Anlamaya gerek var mı bilmiyorum, çünkü sonuç alıyor. Futbolda sonuç alan her zaman haklıdır. Erol hoca Türkiye'de oynanan ve sonuç alacak futbolun kodlarını çözmüş olabilir. Ancak seçtiği yol riskli bir yol ve özellikle derbilerde bu oyun taraftarı mutsuz edebilir.

Çağdaş Atan'ın maç sonu açıklamaları ise duygusal açıklamalar. Sen topa %70'in üzerinde sahip olmuş olabilirsin. Hatta Fenerbahçe tarihinin en düşük topa sahip olma yüzdesine de sahip olmuş olabilir, ancak ne olursa olsun rakibin kazanmış. Düşüncelerini tabi ki söyleyebilirsin, ama daha iyi ifade etmek gerekirdi. Çağdaş hoca bana göre felsefesi, çizgisi, sahaya yansıttıkları açısından etkisi olan bir hoca. Ama iletişim yönünü ciddi olarak geliştirmesi gerek.

Dün Erol hocanın takımına oynattığı oyun, her zaman kazanmaz. Özellikle Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlara karşı bu pasif futbolun her zaman kazanamayacağını görmek gerek. Örneğin kadrosu bana göre daha yetenekli ve dengeli olan Alanyaspor ile Fenerbahçe üst üste on maç yapsalar, muhtemelen Fenerbahçe en fazla 3 maçı kazanabilir. Bu anlamda da Fenerbahçeli'lerin biraz gerçekçi olmaları lazım. Ne oynadığın belli değilken kazanmak yine de iyi.

Bu arada Fenerbahçe'de Altay ve Ozan gerçekten müthişti. Maça net etkileri oldu. İkisi de Fenerbahçe'ye ileride ekonomik olarak çok kazandıracaklar gibi gözüküyor.

Çağdaş hocanın felsefesi mi, yoksa Erol hocanın anlamakta zorluk çektiğimiz ama sonuç alabilen felsefesi mi iş yapacak sezon sonu göreceğiz.