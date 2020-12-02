Futbol zeka işi. Hem sahada, hem kenarda. Hatta tribünde.

Futbol aynı zamanda yetenek işi. Hem sahada, hem kenarda, hem tribünde.

Birde özveri işi. Çaba işi. Emek işi. Hem sahada, hem kenarda.

Sizce Fenerbahçe futbol takımında hangisi var? Zeka mı, yetenek mi, özveri mi? Bana göre ne sahada, ne de kenarda üçü de yok. Sadece tribünde özveri.

Sene başında mucize takım, yıldızlar topluluğu olarak taraftara sunulan, Nisan'da şampiyon olur denilen Fenerbahçe şu an nerede?

Daha 30 hafta var, şampiyon olacağız söylemleri de bu tür bir balona hava taşımak değil mi?

Gerçeklere bakalım.

Fenerbahçe kadrosu geniş ama yetenek seviyesi düşük. Yaşlı. Mücadele etmiyor. Hareketsiz.

Erol Hoca'nın yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Şu takım önde hareketli oynayabilirse, önde basarsa, sahanın her yerinde rakine en az 30-40 dakika baskı yaparsa, sonuç alır. Ancak oynayabilir mi? Yapısı müsait mi? Değil.

Rakibe 3. bölgede baskı ve top kazanıp, hızlı hücumlar ile sonuca gitmek için defansı önde kuracaksın. Hızlı ve çabuk stoperlerin olacak. Sende var mı? Bir tek Sadık. Kalanı yavaş, hamlesiz.

Tisserand geldiği takımda 4. opsiyondu. Lemos'u Fener'e önerdiği söylenen kişi kim? Bir daha kulüp kapısından, tribünden içeri alınmaması gereken bir kişi. Fenerbahçe tarihinin Wagenhaus, Ba ve Yasin dahil, en kötü stoperi. Yapması gereken hiç bir şeyi yapamazken, yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Sakar. Şanssız desek, değil, her maç aynı. Tam bir facia. Türkiye'de 2. Ligde ancak yer bulur kendisine. Bunu alacağına alsana Ravil Tagir'i Altınordu'dan. Sadık, ikisinden de hamleli, hızlı, eforlu. Beşiktaş maçında Sadık oynasa, Aboubakar o golleri atamazdı. Serdar oynasa birini atamazdı.

Beklere gelince Gökhan artık yedek olmayı kabul etmeli. Bu tempoları kaldıramıyor. Beşiktaş'ta başlamıştı düşüşü. Nazım, o da yoksa, genç Uğur Kaan Yıldız'a verilmeli forma. Erol hocanın ikinci hatası bu. Artık doymuş, fiziksel olarak bitmiş isimleri kulübeye almalı. Onları zorlamamalı, zaman zaman faydalanmalı.

Bitik isim derken, düşüşte bir Sosa var. Yaşı, motivasyonu, hepsi sıkıntılı. Biraz zeka, biraz yetenek, biraz tecrübe ile idare etti, ama üst düzey takımlara ve orta sahalara karşı kayıp. Özellikle baskı altında çok kötü. Sadece Gustavo ve Ozan ile bu 30 maç geçmez. Mert Hakan Yandaş'ın acilen süre alması lazım. Gustavo- Ozan ve önlerinde Mert Hakan oynamalı. Tolga sakat. Fazla da alternatif kalmadı. Gustavo veya Ozan birkaç hafta oynamasa Fenerbahçe maç kazanamaz hale gelir.

Hücum hattı ise uyumsuz ve hareketsiz. Gerçek anlamda iyi bir santrafor olmayınca, atılan tüm toplar geri dönüyor, kaybediliyor. Samatta'dan Fenerbahçe bu şablonda verim alamaz. Thiam'ın ayağı iyi ama ağır. Cisse artık fiziksel ve mental olarak bu sertliği kaldıramıyor. Esasen bunların üçü de ilk 11 değil, hamle oyuncusu. Yedekten gelmesi gereken isimler. Ademi, yedeğin yedeği olabilir. Belki sıkı çalışırsa kupa maçlarında ilk 11. Yine de aralarında en doğru isim Mame Thiam. Ayağı en düzgün olan, zamanlaması iyi olan o.

Solda Pelkas, sağda Ferdi en iyi kanat alternatifi. Perotti zaten birkaç ay olmayacak. Sakat olduğu da biliniyordu zaten. Sorun da değil. Futbol hayatının son baharı için geldiği ortadaydı. Sinan'ın da yokluğu düşünüldüğünde, kanatlarda bir sıkıntı olacağı şimdiden belli. En doğru hamle Novak'ı beke, Caner'i öne atmak. Hem Caner'in dinamizmi kazanılır, hem de Novak kazanılmış olur. Novak- Caner, Uğur Kaan- Ferdi ikililerinde ısrarlı olmak gerekiyor.

Erol hoca iki şey yapacak.

1- Ezberini bozacak. Bu dediğimiz alternatifleri deneyecek. Bence ezber bozan kadro şu olur: Altay- Uğur Kaan, Sadık, Serdar, Novak- Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Caner (Pelkas), Ferdi- Thiam. En azından hareketli ve topu isteyen bir 11 olur.

2- Takımı koşturacak. Zorlayacak. Hem geçiş hücumlarında, hem de savunmasında hareket kazandıracak. Hatlar arası mesafeyi kısaltacak.

Emre Belözoğlu ne yapmalı?

Devre arasında iki iyi stoper, bir sıkı hücumcu orta saha, bir tane de iyi forvet şart. Cisse'yi, Perotti'yi, Sosa'yı yollayacaksın. Bunlardan verim alınamayacağı artık çok net. Ben olsam ne yapar eder Cenk Tosun'u alırım. Tam ihtiyaç duyulan forvet.

Erol Hoca ile ilgili çok soru geliyor, uzatmadan cevap vereyim. Ben beğenmiyorum. Ne felsefesini, ne oyun anlayışını sahada göremedik. Kadro tercihleri ezber. Değişiklikleri ezber. Erken yorum yapmamak için tek bir sebep var o da elinde kaplaması iyi ama malzemesi zayıf bir kadro olması Alanya'daki kadrosu bile daha dengeli, daha savaşçı idi. Bu sebeple belki de kadro onun istediklerini yapamıyor. Birkaç haftaya zaten onun da, Fenerbahçe'nin de kaderi belli olur.

Fenerbahçe her sene daha kötü oynayamaz derken, daha kötü oynamayı başarıyor. Sene başında iyi sinyaller almıştık. Sene başındaki takım ve oyun gitti, geriye bir çöküntü kaldı. Neden böyle oldu diye Yönetimin oturup düşünmesi, belki de Emre Belözoğlu-Erol Bulut ikilisine müdahale etmesi gerek.