Transfer Haberleri | Beşiktaş Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinden geçirdiği Vincent Aboubakar'ın lisansı resmen çıkarıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide Kamerunlu golcünün lisansının 1 yıllık sözleşme ile çıkarıldığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar sağlık kontrollerinin sonucunu merakla bekliyordu ve bu gelişmenin ardından resmi sözleşme imzalanacağı da netleşmiş oldu.

Beşiktaş kulübünün Aboubakar transferini sabah saatlerinde resmen duyurması bekleniyor.