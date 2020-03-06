Beşiktaş-Ankaragücü maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Beşiktaş bu akşam sahasında Ankaragücünü konuk ediyor. Geride kalan 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş'ta gözler bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakaya çevrildi. Peki Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

Beşiktaş, Süper Ligin 25'inci haftasında MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.

Siyah beyazlılar, yarın saat 20.00de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Süper Lig’in 25. haftasında Ankaragücü ile bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan sonra kampa girerken, sakatlığı süren Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleri ve çeşitli pas çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlı oyuncular taktik ağırlıklı program ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte Jeremain Lens’e forma verecek olan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Kevin Prince Boateng’i de ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Ganalı yıldızın 10 numara pozisyonunda, son dönemde formayı kapan Tyler Boyd’un sağ kanatta görev yapacağı ifade edildi. Adem Ljajic’in ise yedek soyunacağı belirtildi.

Derbi öncesi kart alarmı

Kartal’da, Ankaragücü karşılaşması öncesinde tam 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugün kart görmeleri halinde Galatasaray ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ceza sınırındaki oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor ile geçen hafta oynanan maçı kart görmeden bitirmişti.