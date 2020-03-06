Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş Ankaragücü (CANLI)
06.03.2020 - 18:45 |

Beşiktaş Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde son olarak Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir moral bulan Beşiktaş, ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Ankaragücü ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Kritik maç saat 20.00'de başladı

Beşiktaş Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Beşiktaş bu akşam sahasında Ankaragücünü konuk ediyor. Geride kalan 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

Öte yandan Beşiktaş 25. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ: 1-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 6' Burak Yılmaz (Penaltı) (Beşiktaş)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N’Koudou, Boyd, Boateng, Burak

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill

Derbi öncesi kart alarmı

Kartal’da, Ankaragücü karşılaşması öncesinde tam 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugün kart görmeleri halinde Galatasaray ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ceza sınırındaki oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor ile geçen hafta oynanan maçı kart görmeden bitirmişti.

Beşiktaş Ankaragücü (CANLI)

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

 

Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi

 

 

 

Serdar Sarıdağ: "Sergen Yalçın'a çok büyük bir taraftar desteği var"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı

Galatasaray, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı

Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

Sıradaki Haber