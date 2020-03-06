Beşiktaş Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Beşiktaş bu akşam sahasında Ankaragücünü konuk ediyor. Geride kalan 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

Öte yandan Beşiktaş 25. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ: 1-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 6' Burak Yılmaz (Penaltı) (Beşiktaş)



İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N’Koudou, Boyd, Boateng, Burak



Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill

Derbi öncesi kart alarmı

Kartal’da, Ankaragücü karşılaşması öncesinde tam 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugün kart görmeleri halinde Galatasaray ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ceza sınırındaki oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor ile geçen hafta oynanan maçı kart görmeden bitirmişti.

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