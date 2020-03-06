Beşiktaş Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde son olarak Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir moral bulan Beşiktaş, ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Ankaragücü ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Kritik maç saat 20.00'de başladı
Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Beşiktaş bu akşam sahasında Ankaragücünü konuk ediyor. Geride kalan 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırıp ezeli rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
Öte yandan Beşiktaş 25. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ: 1-0
*İlk yarı oynanıyor
GOL: 6' Burak Yılmaz (Penaltı) (Beşiktaş)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N’Koudou, Boyd, Boateng, Burak
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill
Derbi öncesi kart alarmı
Kartal’da, Ankaragücü karşılaşması öncesinde tam 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugün kart görmeleri halinde Galatasaray ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ceza sınırındaki oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor ile geçen hafta oynanan maçı kart görmeden bitirmişti.
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