Beşiktaş - Antalyaspor: 1-2

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 2-1 kaybetti.

Antalyaspor'un gollerini 15. dakikada Sinan Gümüş, 36. dakikada Amilton kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 68. dakikada Adem Ljajic attı.

Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanla 5. sırada kaldı. Antalyaspor ise 33 puanla 9. sıraya yükseldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Caner Erkin), Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 N'Koudou), Boateng (Dk. 65 Umut Nayir), Boyd (Dk. 65 Lens), Güven Yalçın (Dk. 46 Ljajic)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare (Dk. 66 Bünyamin Balcı), Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 56 Ufuk Akyol), Amilton, Podolski (Dk. 85 Yekta Kurtuluş), Sinan Gümüş (Dk. 66 Mukairu), Jahovic (Dk. 85 Gustavo)

Goller: Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 68 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Nazım Sangare, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 54 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Elneny, Dk. 64 Ruiz, 90 1 Vida (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-1

34. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada Podolski soldan ceza sahasına girmek üzereyken meşin yuvarlağı sağa çıkardı. Sinan Gümüş'ün sert şutunda meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Fredy'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

50. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasının sağından ortaladığı topla arka direkte buluşan N'Koudou'nun vuruşunda kaleciyi geçen topu Antalyaspor savunması çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

53. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutu kaleci Boffin'i geçti ancak Veysel Sarı topa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun gol olmasına izin vermedi.

55. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla buluşan Hutchinson çalımlarla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Boyd'un önüne bıraktı. Boyd'un vuruşunda Boffin topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi.

68. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Elneny'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ tarafta buluşan Lens çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

79. dakikada N'Koudou soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Ljajic'in ortasına iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek yine Vida'ya geldi. Siyah-beyazlı futbolcu bir kez daha kafayla topa vurdu ancak bu sefer Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.

Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.

Beşiktaş yönetimi maçı izledi

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.

Kartonetler tribünleri süsledi

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

Taraftarlar dışarıdan destekledi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.

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