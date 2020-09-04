Beşiktaş - Antalyaspor: 3-0

The Land of Legends turnuvasını üçüncü olarak tamamlamak için Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaştı. Vodafone Park'taki mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 3. dakikada Atakan, 40. dakikada Mensah ve 84. dakikada İlkay İşler kaydetti.

Turnuvayı Beşiktaş 3. olarak tamamlarken final maçında Fenerbahçe ve Sivasspor karşı karşıya gelecek.









İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic





UMUT NAYİR KADRODAN ÇIKARILDI

Umut Nayir'in sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığı Beşiktaş tarafından açıklandı.

İşte o açıklama;

"Futbol Takımımızın dün (3 Eylül) gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Umut Nayir’e, sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmıştır.

Futbolcumuz Umut Nayir, yapılan değerlendirme neticesinde, tedbir amaçlı olarak siyah-beyazlılarımızın FT Antalyaspor ile oynayacağı The Land Of Legends Cup maçı kadrosuna dahil edilmemiştir."

Atakan Üner Beşiktaş'ta!